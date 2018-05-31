Ülkemizin istihdam konusunda önemli çalışmaları bulunan kurumlarından bir tanesi olarak bilinen Türkiye İş Kurumu tarafından yıl başında resmi internet sitesi aracılığı ile 2018 yılına ilişkin programını kamuoyuna duyurdu ve memur alımı yapacağını belirtti.

Buna göre Türkiye İş Kurumu İŞKUR iş ve meslek danışmanı İMD kadrosu için toplam bin memur alımı yapacağını belirtti. Buna göre aradan uzun bir süre geçti fakat halen konu hakkında halen resmi bir açıklama yapılmadı ve İMD memuru alımı ilanı yayımlamadı. Peki bin İMD memuru alımı ilanı ne zaman yayımlanacak?

İLAN NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Türkiye İş Kurumu geçtiğimiz sene iş ve meslek danışmanı İMD kadrosu için 3 bin kişilik kadro talebi yaptı fakat Maliye Bakanlığı tarafından onay verilmediği ön görülmekte olup İŞKUR imd memuru alımı ilanı yayımlanmadı. Uzun süredir İMD adaylarına müjde verilmediği için bu sene verilmesi bekleniyordu. İŞKUR tarafından yayımlanan performans programında İMD adaylarına müjde verildi.

Buna göre Türkiye İş Kurumu İŞKUR'un bu sene iş ve meslek danışmanı İMD kadrosu için toplam bin memur alımı yapmayı planlandığı belirtildi. Ancak alımların net olarak hangi tarih içerisinde yapılacaı belirtilmedi. Buna göre bu sene içerisinde Türkiye İş Kurumunun Maliye Bakanlığına İMD kadrosu için bin kişilik kadro talebi yapması bekleniyor. Maliye Bakanlığı tarafından onayın verilmesi ile İŞKUR'un bin İMD memuru alımı ilanını kamuoyuna duyurması ön görülmektedir.

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