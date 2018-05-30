İŞKUR, ilköğretim mezunları için iş imkanı fırsatı açtı. İŞKUR’un resmi web sitesinde şu an için 22 bin 698 adet ilkokul mezunları için alım bulunmakta. Peki alım yapılan kadrolar nelerdir? Başvurular nasıl yapılır? İşte detaylar…

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

İŞKUR’un açık iş ilanları tüm Türkiye genelinde il ve ilçelerde bulunan şube müdürlüklerinde iş ve meslek danışmanı aracılığı ile alımlar yapılacaktır. Ayrıca İŞKUR resmi internet sitesinden e-sube aracılığı ile e-devlet ile ya da yeni üye oluşturularak giriş yapılabilir.

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HANGİ KADROLAR İÇİN ALIM YAPILIYOR?

İŞKUR’un ilköğretim mezunu vatandaşlar için güncel iş pozisyonlarından bazıları şu şekildedir:

-Beden İşçisi (Genel),

-Şoför (Yolcu Taşıma),

-Fason Takip Elemanı (Tekstil),

-Garson (Servis Elemanı),

-Ahşap Mobilya İmalat Ustası,

-Beden İşçisi (İnşaat),

-Temizlik Görevlisi,

-Ambar/Depo Görevlisi,

-Teknik Servis Elemanı,

-LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı,

-Kurye,

-Güvenlik Görevlisi,

-Aşçı Yardımcısı,

-Şoför-Yük Taşıma,

-Kasiyer,

-Satış Danışmanı / Uzmanı,

-Mobilya Döşeme Ustası.

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