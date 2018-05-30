Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde görevlerini sürdürmekte olan Türkiye İş Kurumu İŞKUR 2018 yılı başında kamuoyuna duyurduğu performans programı ile 750 büro memuru alımı yapacağını duyurdu.

Buna göre Türkiye İş Kurumu İŞKUR'un kendi ofislerinde görevlendirmek üzere 750 büro memuru alımını kesin olarak yapıp yapmayacağı bilinmiyordu ve açıklama beklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından kamuoyuna müjdeli bir haber geldi.

Basın mensuplarına sık sık açıklama yapan ve son günlerde müjde vermeleri ile ünlenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu İŞKUR bünyesinde görev yapmak isteyen adayları da es geçmeyerek onlar için de müjdeli haberi duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklama da yakın zaman içerisinde Türkiye İş Kurumu İŞKUR ofislerinde merkezlerinde görev yapmak üzere 750 büro memuru alımı yapacağı duyuruldu. Buna göre net olarak alımların şu tarihte yapılacağına yönelik bir açıklama yapılmadı fakat yakın zaman içerisinde atamaların yapılacağı müjdesi verilmiş oldu.

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