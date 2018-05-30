Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında farklı illerde istihdam etmek üzere çok sayıda personel ve işçi alımları yapıyor. Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) tarafından TYP kapsamında yapılan alımlarda personeller en fazla 9 ay süreli çalışmaktadır. Söz konusu ilanlar için personeller Bayburt, Bolu, Van, Artvin, Elazığ, Kars, Denizli illerinde istihdam edilecek. İşte başvuru şartları...

TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),

- TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak

TYP’DEN KİMLER YARARLANAMAZ?

-İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.

-Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

-Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

-Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

-Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Söz konusu Toplum Yararına Programları kapsamında adayların başvuru yapacakları iş ilanındaki başvuru özel ve genel şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca başvurular sadece İŞKUR internet sitesi üzerinden ve il ve ilçelerde bulunan İŞKUR şubelerinden yapılabilecek.

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