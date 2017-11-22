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Kültür-Sanat

Aşk Üçleme “Kutsal Lale, Sonsuz Gül, Cennet’si Nar”

Ressam İsmail Acar’ın yağlı boya eserlerini Aşk Üçleme “Kutsal Lale Sonsuz Gül, Cennet’si Nar” adlı sergide sanatseverlerle buluşturuyor

22 Kasım 2017 Çarşamba, 18:15:44

İsmail Acar’ın yağlı boya eserlerini bir araya getiren Aşk Üçleme “Kutsal Lale Sonsuz Gül, Cennet’si Nar” adlı sergisi 30 Kasım’da sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Aşk Üçleme “Kutsal Lale, Sonsuz Gül, Cennet’si Nar” adlı sergi, İsmail Acar’ın 24 adet özgün eserini bir araya getiriyor.

Ayrıca, Aşk Üçleme “Kutsal Lale, Sonsuz Gül, Cennet’si Nar”, Gamze Özçelik ve Beliz İnal’ın hayata geçirdikleri Gallery East adlı sanat galerisinin ilk sergisi.

Aşk Üçleme “Kutsal Lale, Sonsuz Gül, Cennet’si Nar”, 30 Kasım – 15 Ocak tarihleri arasında devam edecek.

Gallery East’te, Gamze Özçelik ‘in kurucusu olduğu “Umuda Koşanlar Derneği” adına ihtiyaç sahiplerine bağışlanmak üzere, yardım sergileri de düzenlemesi planlanıyor.

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