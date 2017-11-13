İsmail Kahraman kimdir? İsmail Kahraman, yeniden Meclis Başkanı adayı oldu

AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Adayı, günümüzde de TBMM Başkanı olan İsmail Kahraman olarak açıklandı. Peki İsmail Kahraman kimdir?

İSMAİL KAHRAMAN KİMDİR?

İsmail Kahraman, 7 Aralık 1940 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Karabük'te tamamlayan Kahraman, Haydarpaşa Lisesi'nde lise eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Kahraman, 24 Mayıs 1985 tarihinde kurulan Birlik Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Başkanı oldu.

21 Aralık 1994 tarihinde kurulan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın kurucu üyesi olan İsmail Kahraman, bir süre boyunca İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğinde bulundu.

24 Aralık 1995 tarihindeki genel seçimlerde Refah Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Ardından 28 Haziran 1996 tarihinde Refah Partisi genel başkanı Necmettin Erbakan tarafından Doğru Yol Partisi koalisyonu ile kurulan 54. Hükümette Kültür Bakanlığı görevine geldi.

28 Şubat postmodern darbesiyle hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa etmesinin ardından İsmail Kahraman'ın da Kültür Bakanlığı görevi sona erdi. 18 Nisan 1999 tarihindeki genel seçimlerde Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından kurulan Fazilet Partisi'nden 21. Dönem milletvekili olarak yeniden meclise girdi.

3 Kasım 2002 tarihindeki seçimlerde aday olmayan ve bir süre boyunca siyasete ara veren İsmail Kahraman, 1 Kasım 2015 tarihindeki seçimlerde yeniden AK Parti'den İstanbul milletvekili olarak seçildi ve meclise geri döndü.

1 Kasım 2015'teki seçimlerden sonra TBMM'de milletvekili olarak yerini alan İsmail Kahraman, 22 Kasım 2015 tarihindeki TBMM Başkanlığı seçimlerinde TBMM'nin 27. Başkanı oldu.