Kalp rahatsızlığı bulunan İsmail YK'nın babası Ali Rıfat Yurtseven, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Cenazede şarkıcının perişan hali dikkat çekti

Posta'nın haberine göre, İsmail YK ve Yurtseven Kardeşler'in babası Ali Rıfat Yurtseven vefat etti. 1968 yılında beri Almanya'da yaşayan Ali Rıfat Yurtseven hayatını kaybetti.

KALP RAHATSIZLIĞI VARDI

86 yaşındaki Ali Rıfat Yurtseven, kalp rahatsızlığı sebebiyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Hüseyin, Hasan, Mustafa, Zeynep ve İsmail YK'nın babasının cenazesi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi.

Şarkıcının cenazedeki üzgün hali dikkatlerden kaçmadı.

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