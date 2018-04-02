PMI, şubat ayına göre gerilemesine rağmen martta Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarının iyileştiğine işaret etti. Yeni sipariş hacmi, üretim ve istihdamdaki artışlar sektördeki büyümede etkili oldu. Güçlenen talebin etkisiyle üretim, üst üste 14 ay olacak şekilde martta yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da mart ayında 52,2 oldu. PMI, önceki aya kıyasla hız kesmiş olmasına rağmen İstanbul imalat sektörünün daha da büyüdüğünü gösterdi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Şubat 2018 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, şubat ayında 55,6 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, martta 51,8 düzeyine geriledi. Ancak bu gerilemeye rağmen son anket verileri Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarının daha da iyileştiğine işaret etti. Yeni sipariş hacmi, üretim ve istihdamdaki artışlar sektördeki büyümede etkili oldu. Güçlenen talebin etkisiyle üretim üst üste 14 ay olacak şekilde martta yükseldi.

Büyüme hızı şubata kıyasla gerilemekle birlikte güçlü düzeyde ve uzun dönem ortalamasının üzerinde kaydedildi. Hem iç hem de dış pazarlardan gelen yeni sipariş hacmi martta daha da arttı. Bu artış ürün çeşitlendirmesiyle güçlenen müşteri taleplerinden kaynaklandı. Bunun yansıması olarak, firmalar operasyonel kapasitelerini genişletmek amacıyla istihdam düzeyini martta artırmaya devam etti. Şubat ayına kıyasla daha düşük oranda olmakla birlikte imalatçılar satın alma faaliyetlerini artırmayı mart ayında da sürdürdü. Üretim öncesi stoklar yatay seyretti. Döviz kurundaki olumsuz gelişmeler hammadde fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Firmaların maliyet yükleri artmaya devam etti. Böylece Türk imalat sektörünün nihai ürün fiyatları daha yüksek oranda artış gösterdi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, şunları söyledi: “Önceki aya kıyasla yavaşlamakla birlikte Türk imalat sektörünün faaliyet koşulları martta iyileşmeye devam etti. Üretim hacmi, yeni siparişler ve istihdamdaki artışlar büyümenin devam etmesinde etkili oldu.”

İSTANBUL İMALAT PMI MART AYINDA 52.2 OLDU

Geçen şubat ayında 54,2 olarak gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da mart ayında 52,2 oldu. PMI, önceki aya kıyasla hız kesmiş olmasına rağmen İstanbul imalat sektörünün daha da büyüdüğünü gösterdi. Sektörün büyüme hızı uzun vadeli trendinin üzerinde kaydedildi.

Firmalar yeni iş almaya mart ayında da devam etti. Ankete katılanlar bu artışın yükselen müşteri taleplerinden kaynaklandığını belirtti. Bunun yansıması olarak firmalar üretimlerini üst üste on üçüncü ay olacak şekilde genişletti. Yeni işlerdeki artış firmaların istihdam düzeyinin mart ayında daha da büyümesini sağladı. Artış hızı şubata göre gerilemiş olmakla birlikte güçlü düzeyde ve uzun dönem ortalamasının (Ocak 2006’dan beri) üzerinde gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI Şubat 2018 raporlarının tamamına ekteki dosyalardan ulaşabilirsiniz.