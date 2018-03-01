Türkiye İmalat PMI şubatta 55,6 oldu

Yılın ilk ayında 55,7 seviyesine yükselerek 7 yılın zirvesinde yer alan İSO İmalat PMI, şubat ayında 55,6 seviyesine indi. Endeks, büyümenin üretimdeki güçlü artış ile desteklenerek son yedi yılın ikinci en yüksek hızda gerçekleştiğine işaret etti.

PMI’ların 50’den büyük olması önceki aya kıyasla bir iyileşmeye ya da artışa işaret ederken 50’den küçük rakamlar önceki aya göre kötüleşme ya da düşüş olarak değerlendirilmektedir.

YENİ SİPARİŞLERDEKİ BÜYÜME SÜRDÜ



İSO'dan yapılan açıklamada, genişleme hızının önceki aya kıyasla azalmış olmasına rağmen oldukça yüksek ve trendin üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, "Güçlenen talebin yeni projelere zemin hazırlamasıyla, yeni siparişlerdeki büyümenin şubatta da sürdüğü gözlendi" denildi.

Açıklamada, "Firmalar istihdamı şubat ayında güçlü düzeyde ve önceki aylara göre daha yüksek bir hızda genişletti. İmalatçıların satın alma faaliyetleri güçlü düzeyde artarken, üretim öncesi stoklar ocak ayındaki düzeylerine çok yakın kaydedildi. Bu durum üretim büyümesinin satın alma faaliyetlerindeki artışı dengelemesinden kaynaklandı. Döviz kurundaki gelişmeler girdi maliyetlerinin daha da yükselmesine neden oldu. Ancak girdi fiyatları enflasyonu geriledi ve bunun yansıması olarak nihai ürün fiyatları enflasyonu da düşüş gösterdi" ifadeleri yer aldı.

"FİRMALAR İSTİHDAM GENİŞLEMESİNİ HIZLANDIRDI"

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, şunları söyledi: “Şubat verileri Türk imalat sektöründeki büyümenin ocak ayındakine yakın düzeyde gerçekleştiğini gösterdi. Bu gelişmede, üretim ve yeni siparişlerdeki güçlü büyüme etkili oldu. Bunların yansıması olarak, firmalar, operasyonel kapasitelerini artırmak amacıyla, istihdam genişlemesini şubat ayında hızlandırdı.”,

İSTANBUL İMALAT PMI ŞUBAT AYINDA 54.2 OLDU

Geçen ocak ayında 55,1 olarak gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da şubat ayında hafif gerileyerek 54,2 düzeyinde gerçekleşti ve İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında güçlü iyileşmenin sürdüğüne işaret etti. Ocak ayına kıyasla yavaşlamakla birlikte sektörün büyüme hızı güçlü ve trendinin üzerinde kaydedildi.

Hem üretim hem de yeni siparişlerde gerçekleşen güçlü genişleme PMI endeksini destekledi. Talep ve istihdamdaki artışın etkisiyle imalat üretimi büyüme kaydetti. Ayrıca firmaların aldığı yeni işlerdeki büyüme hızlanarak devam etti.

Döviz piyasalarındaki olumsuz gelişmelerin ve hammadde fiyatlarındaki artışın yansıması olarak girdi maliyetleri yükseldi. Böylece enflasyonist baskılar şubatta da devam etti. Ancak son verilere göre hem girdi hem de nihai ürün fiyatları enflasyonu gerileme kaydetti.