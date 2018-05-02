Kaza saat 19.30 sıralarında Isparta- Afyonkarahisar karayolu Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağında meydana geldi. DHA'nın aktardığına göre; sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs trafik ışığına çarparak durabildi.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1´i kamyonda, diğerleri otobüste olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER