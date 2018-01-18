Isparta'da yıllardır siroz hastası olan, son olarak karaciğer kanseri teşhisi konulan ve doktorlar tarafından az bir ömrünün kaldığı söylenen adam, organ nakliyle hayata döndü.

İHA'nın haberine göre; Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyünde yaşayan 45 yaşındaki Hüseyin Yıldız, yaklaşık 10 yıl önce gittiği hastanede siroz hastası olduğunu öğrendi. Hastalığıyla ilgili tedavileri devam eden Yıldız, yaklaşık 2 ay önce durumu kötüleştiği için geldiği SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kanser olduğunu öğrendi. Yıldız'a az bir ömrünün kaldığı, eğer nakil yapılmazsa 1,5 ay sonra ölebileceği iletildi.

Karşılaştığı teşhis sonrası hayatı kabusa dönen Yıldız, SDÜ Tıp Fakültesi Organ Bağış Birimine giderek nakil konusunda yardım istedi. Yapılan çalışmalar sonucunda Yıldız'a durumunun aciliyeti nedeniyle canlı kadavradan nakil önerisi yapılarak, yakın akrabaları teste tabi tutuldu.

BAĞIŞÇI YAKINI İLE HASTA NAKİL BİRİMİNDE KARŞILAŞTI

Ailesinden uygun nakil bulunamayan Yıldız, bu kez tekrar Organ Bağış Biriminin yolunu tutunca, filmleri aratmayan olay yaşandı. Yıldız'ın gittiği bağış biriminde, aynı gün başka bir hastanın beyin ölümü gerçekleşmesi sonucu vasiyet üzerine organ bağışında bulunulduğu belirtildi.

Durumu aciliyet arz eden Yıldız için yapılan testlerin olumlu olmasıyla birlikte harekete geçildi. Nakilden sonra mutluluktan havalara uçan Yıldız, yaşadıklarını anlattı. "Yaklaşık 9-10 yıldan bu yana siroz rahatsızlığım nedeniyle karaciğer bekliyordum ama bulunmuyordu" diyen Yıldız, "O süreçte bana gün vermişlerdi, 1,5 ay içinde nakil olursan olur. Olmazsan kanser her tarafına yayılır ve ölürsün dediler. Karaciğerim yağlanma yapmış denildi ve rahatsızlığım günden güne ilerliyordu. Tesadüfi olarak organ bağış birimine gittim. Burada Mehmet Bey ile görüşürken, bir vatandaşımızın vefat ettiğini öğrendim. Oraya gelen yakını, eşinin organlarının bağışlaması vasiyetinde bulunduğunu söyledi. Ben de orada otururken, 'onun karaciğeri inşallah bana olur' dedim. Sonra Mehmet Bey, bana 'bekleyin' dedi. Ben de 'bana çıkmaz zaten' diyerek ümitsizliğe kapılmaya devam ettim. Nasıl olsa yıllardır bulunmuyor dedim ve bütün aile fertlerimin de uygun çıkmamasıyla iyice ümidimi kaybetmiştim. Beklemeye devam ederken, beyin ölümü gerçekleşen kişinin testleri yapıldı ve onun karaciğerinin bana uygun olduğu söylendi. Sonra hemen ameliyata girdik ve yapılan operasyonla o karaciğer bana nakledildi. Tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"YENİ DOĞMUŞ GİBİYİM"

Rahatsızlığı ilerlediği için öncelik tanınan Yıldız, o süreçte yaşadığı karamsarlığın, yapılan nakille tekrar umuda dönüştüğünü belirterek, "O zamanlar bana son 3 gün ömrün kaldı demişlerdi. Ben öyle olunca tamamen umudumu kesmiştim yani öleceğim dedim kendi kendime. Ama Allah'a çok şükürler olsun ki uygun karaciğer bulundu ve yeniden hayata döndüm, sağlığıma kavuştum. Dünyalar benim oldu. Çok mutlu oldum. Şimdi çok iyiyim, yeni doğmuş gibiyim" dedi.

"BİR YUVA KURTULURSA NE MUTLU"

Organ bağışı konusunda tüm insanlara çağrıda bulunan Yıldız, "Herkes, elinden geldiği kadar bağış yapsın. Bağış, bir yuva ve bir aile kurtarıyor, herkesten ricam budur. Beni dinleyenler ve beni duyanlar çok sağ olsunlar, organlarını bağışlasınlar. Bir yuva kurtulursa ne mutlu. Allah razı olsun herkesten" diye konuştu.

"NORMAL HAYATINA DÖNMEK ÜZERE"

SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu, "Hastamız Gastroentereloji Bölümü'nde karaciğer ve Hepatit B'ye bağlı olarak takip altında olan bir hasta. Yapılan tahlillerinde karaciğerde sirozun üstünde kitle, yani karaciğer kanseri konulması üstüne; hastaya öncelikli olarak canlı vericili nakil önerildi. Hastanın yakınları uyumlu olmadığı için vefat sonrası nakiller için sıraya alındı. Çok yakın zamanda, bir vefat sonrası bağış olduğu için karaciğer sunumu yapıldı. Biz de onunla beraber hastamıza karaciğer nakli yaptık. Kısa sürede hasta toparladı. Hastamızı taburcu ettik, şu an için ekstra bir problemimiz yok, gayet iyi. Normal hayatına dönmek üzere diyebiliriz" ifadelerini kullandı.