Isparta'da, yol kenarındaki demir direğe çarpan otomobildeki 23 yaşındaki Rüçhan Gürkan ile Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde havalı tabanca milli sporcusu olan 21 yaşındaki Rüveyda Güler yaşamını yitirdi.



DHA'nın haberine göre kaza, saat 03.30 sıralarında, Isparta- Keçiborlu yolu üzerinde meydana geldi. Rüçhan Gürkan yönetimindeki otomobil, Baladız kavşağında, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki demir direğe çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Rüçhan Gürkan ile otomobildeki Rüveyda Güler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gürkan ve Güler'in cenazeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hurdaya dönen araç ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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