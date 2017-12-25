İsrail'de gözaltına alınan 3 Türk vatandaşından 2'si İstanbul'a geldi

İsrail polisi tarafından geçtiğimiz cuma günü Kudüs'te gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede kefaletle serbest bırakılan 3 Türk vatandaşından Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargılı 16.20'de İstanbul'a gönderildi. 2 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'nın TK787 sefer sayılı tarifeli uçağı ile saat 19:30'da istanbul'a indi.

KUDÜS İÇİN BELÇİKA'DAN GELMİŞLERDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre; Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde cuma günü İsrail Polisi tarafından gözaltına alınanlar arasında Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargılı dışında Adem Koç da vardı. Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargılı'nın Kudüs'ü ziyaret etmek için Belçika'dan geldikleri öğrenilirken, Koç'un ise İsrail'de faaliyet gösteren bir Türk inşaat firmasında dört aydır çalıştığı belirtilmişti.

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