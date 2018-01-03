Knesset'in resmi internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, söz konusu tasarı yapılan ilk oylamada 49’a karşı 52 oyla kabul edildi. İdam tasarısını savunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, idam cezasının “uç durumlarda adalet” anlamına geldiğini söyledi.
AA'nın haberine göre; Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde temmuz ayında düzenlenen ve üç Yahudi yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı hatırlatan Netanyahu, şunları kaydetti:
“Hayatımda çok şok edici şeyler görmüştüm ama yine de bu olay beni şok etti. İnsanların korkunç suçlar işlediği ve yaşamayı hak etmediği örnekler var. Yasayı böyle durumlar için değiştiriyoruz."
İdam yasa tasarısını hazırlayan koalisyon ortaklarından İsrail Evimiz partisi lideri ve İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da daha önce yaptığı açıklamada, “Yahudi kanı ucuz değil” diyerek tasarıya desteğini açıklamıştı.
Liberman, “Hapishaneye giren her terörist, terörist örgütleri, pazarlık (esir takası) amacıyla sivil ve askerleri kaçırmaya teşvik ediyor.” ifadelerini kullanmıştı.
İdam tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girmesi için parlamentoda iki kez daha oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.
İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karşı kullanılmıştı.
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