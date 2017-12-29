ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi ve BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye öncülüğünde yapılan Kudüs oylamasında 128 ülkeyi karşısına alan ABD ve İsrail'in hamleleri devam ediyor.

Trump'ın 6 Aralık'ta tüm dünyayı ayağa kaldıran Kudüs kararını açıklamasının ardından karar protesto edilmiş, İsrail askerlerinin zaman zaman gerçek mermilerle müdahale ettiği Filistinli göstericilerden birçoğu protestolar sırasında hayatını kaybetmiş, onlarcası da gözaltına alınmıştı.

Kudüs tasarısı oylamasında 128 ülke 'evet' derken, 35 ülke çekimser kalmış, İsrail ve ABD dahil olmak üzere toplam 9 ülke de karara 'hayır' demişti.

Ülkesinin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Netanyahu ekonomik durumu kötü olan ülkelere yardım ederek onların diplomatik desteğini almak için 50 milyon dolarlık fon oluşturdu. Siyasi destek için hedeflenen bölgeler ise Doğu Avrupa, Asya ve Afrika. İsrailli uzmanlar fonun tarım, liderlik gelişimi, teknoloji gibi alanlara sağlamayı düşünüyor.

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