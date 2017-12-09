İsrail'den Gazze'de hava saldırıları: 2 ölü

- AFP Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise Gazze'ye yönelik ilk hava saldırılarında en az 25 kişinin yaralandığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den bu kente taşıma kararı sonrası bölgede gerginlik arttı.

İsrail, dün gece ve günün ilk saatlerinde Gazze'nin orta kesiminde ve güneyinde hava saldırıları düzenledi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden yapılan açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Böylece son 24 saatte hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı dörde yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise Gazze'ye yönelik ilk hava saldırılarında en az 25 kişinin yaralandığını duyurdu.

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'Hamas'a ait tesisleri hedef aldık'

İsrail ise saldırılarda Hamas'a ait silah fabrikalarının ve depolarının hedef alındığını açıkladı.

Son hava saldırıları Gazze'den İsrail'e roket atılmasını izliyor.

Bu roketlerden bir İsrail'in "Demir Kubbe" olarak adlandırılan füze savunma sistemini aşarak Sderot kasabasına düştü.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

- EPA Filistinlilerin Cuma günü düzenledikleri protesto gösterileri

Trump'ın Çarşamba günü açıkladığı karar sonrası, Batı Şeria'da Cuma günü düzenlenen protesto gösterilerinde 2 kişi ölmüş, 160 kişi de yaralanmıştı.

Filistin Sağlık yetkilileri ise bu sayısının en az 217 olduğunu söylüyor.

Hamas'ın önde gelen yetkililerinden Fathi Hammad, büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya hazırlanan her ülkenin "Filistinlilerin düşmanı" olduğunu söylemişti.

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