İsrail'den Gazze Şeridi'ne savaş uçağı ve tankla saldırı

AA'nın haberine göre; İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, orduya ait bir savaş uçağı ve tankın Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas'a ait hedefleri vurduğu belirtildi.

‪Açıklamada, saldırının gün içinde Gazze'den İsrail'e düzenlendiği iddia edilen roket saldırısına karşılık olduğu kaydedildi.

‪İsrail'in gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını ise Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.‬

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