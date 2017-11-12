İsrail'den Gazze sınırında tatbikat

İsrail basınının ordu yetkililerine dayandırdığı haberlerde, Gazze sınırında bu sabah başlatılan tatbikatın "askerlerin herhangi bir uyarıya hazır olup olmadığını belirlemek için ön hazırlık" niteliği taşıdığı belirtildi.
Geniş çaplı tatbikatın çarşamba gününe kadar devam edeceği kaydedildi.
İsrail, 30 Ekim'de Gazze Şeridi sınırında bir tüneli patlatmış, olayda 12 Filistinli hayatını kaybetmişti.
İsrail ordusu geçen yılın kasım ayında da Gazze sınırında gerçek savaş şartlarına göre hazırlanan geniş çaplı tatbikat düzenlemişti.
Geçtiğimiz ay İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne tank saldırısı düzenlemişti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Orduya ait tanklar, Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas'a ait bir askeri üssü vurdu." ifadesine yer verilmişti.
Açıklamada, tank saldırısının Gazze'den İsrail'in Aşkelon kenti yakınlarına akşam saatlerinde düzenlenen roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürülmüştü.
Söz konusu roketin boş bir alana düştüğü ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açmadığı belirtilmişti.
İsrail'in gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını ise Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.
İŞGAL VE ABLUKA SÜRÜYOR
İsrail, iki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni, Hamas'ın 2006 yılındaki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.
Doğu Kudüs ve Batı Şeria da 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki yeri birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.
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