İsrail Başbakanı Netanyahu, Brüksel'de açıklamalarda bulundu. Trump'ın Kudüs kararıyla ilgili memnuniyet duyduklarını dile getirirken, bu kararın bölgedeki barış ortamına zarar vermeyeceğini öne sürdü. Netanyahu, "Trump'ın bu kararı gerçekliği tanımaktır" dedi.

Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasının barışa katkıda bulunacağını belirterek, Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunun Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını beklediğini söyledi ve "Artık Filistinlilerin İsrail devletini ve onun başkenti olan Kudüs'ü tanıma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.