İsrail: Facebook paylaşımı yanlış tercüme edilince, güvenlik alarmı verildi

İsrail polisinin geçtiğimiz hafta Filistinli bir adamı, Facebook paylaşımının hatalı tercüme edilmesi sonucu gözaltına aldığı bildirildi.
Sosyal medya hesabından Arapça "günaydın" yazan kişinin, bu paylaşımının İbranice'ye, "saldır onlara" ifadesiyle çevirldiği belirtiliyor.
İsmi açıklanmayan adam, söz konusu paylaşımında, kendisini bir buldozerin yanında gösteren bir fotoğraf da kullandı.
Ülke medyasına konuşan polis yetkilileri, olayı doğrulayarak, inşaat çalışanı olan adamın hata farkedildikten sonra serbest bırakıldığını duyurdu.
İsrail'de yayımlanan The Times gazetesi, günlük Arapça'da yer alan "herkese günaydın" ifadesi ile "onlara zarar verin" ifadesi arasında yalnızca bir harf farkının bulunduğunu aktardı.
Arapça bilmeyen polis memurlarının, Facebook'un otomatik çeviri hizmeti ile söz konusu paylaşımı çevirdiği de bildirildi.
Paylaşımın olay sonrası silindiği de açıklandı.
Rusya 'Mordor' olarak çevirilmişti
2016 yılında da Google'ın çeviri hizmeti Google Translate, "Rusya Federasyonu"nu "Mordor" olarak çevirmişti.
"Yüzüklerin Efendisi" serisinde serisindeki halklardan biri olan Elf'lerin lisanında Mordor, "karanlık ülke" anlamına geliyor.
Google bu çeviri hatasına algoritmadaki bir bozukluğun sebep olduğunu ve hatanın düzeltildiğini açıklamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.