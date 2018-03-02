İsrail polisi geçtiğimiz günlerde Netanyahu'nun "Bezeq medya şirketinin en büyük hissedarı Elovitch ile ilişkileri ve Bezeq'e ait bir internet sitesinde lehine yayın yapılması karşılığında imtiyaz sağlandığı" iddiaları hakkında 4000 numaralı dosya için düğmeye basıldığını ve gözaltı işlemlerine başlandığını duyurmuştu.

Netanyahu ise polisin açıklamasının ardından yaptığı konuşmada hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda hiçbir şey çıkmayacağını savunarak, "Ben bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarı için yaptım. Bugünden sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu hakkındaki soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında, iki danışmanının bir mahkeme başkanına eşi Sara Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasını kapatması için başsavcılık teklif ettiği yönünde yeni suçlamalar yöneltiliyor.

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