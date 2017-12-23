İsrail polisinin gözaltına aldığı 3 Türk vatandaşı serbest bırakıldı

İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde dün yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı bugün akşam saatlerinde çıkarıldıkları İsrail mahkemesince kefalet karşılığında serbest bırakıldı.
Batı Kudüs'teki İsrail Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan Türk vatandaşları Abdullah Kızılırmak, Mehmet Gargılı ve Adem Koç'un, 1 Ocak 2018 tarihine kadar Mescid-i Aksa'nın bulunduğu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine girişleri de yasaklandı.
Kızılırmak ile Gargılı 5'er bin şekel (5 bin 463 lira), Koç ise 11 bin şekel (12 bin 20 lira) kefalet ödemeye mahkum edildi.
Türk vatandaşları, İsrail Adalet Bakanlığı'na bağlı Sivil Savunma Birimi tarafından sağlanan avukatlar Umeyr Ahmed Merrid, Nemir İdilbi ve Elia Teodori tarafından savunuldu.
Umeyr Ahmed Merrid, mahkemenin sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin, soruşturmasını tamamlamak için mahkemeden Türk vatandaşlarının gözaltı süresinin 4 gün uzatılması talebinde bulunduğunu belirterek, savunma makamı olarak kendilerinin bu talebin haklı olmadığını mahkemeye bildirdiklerini ifade etti.
Müvekkillerinin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini belirten Merrid, Türk vatandaşlarının İsrail polisinin kötü muamelesine maruz kaldıkları yönündeki savunmalarının İsrail mahkemesi tarafından kabul edildiğini kaydetti.
Merrid, İsrailli yargıcın polisten başka Türk vatandaşlarına karşı normal prosedürü uygulamaları ve mahkemeye getirmemelerini talep ederek, gözaltındaki Türklerin kefalet ve Eski Şehir'e girmemeleri şartıyla serbest bırakılmasına karar verdiğini belirtti.
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ile Kudüs Başkonsolosluğundan yetkililerinin de takip ettiği mahkemeye, Belçika'nın diplomatik misyonundan herhangi bir yetkili katılmazken, yerel ve uluslararası basının ilgi gösterdiği gözlendi.
İsrail polisi tarafından cuma günü akşam namazından sonra Mescid-i Aksa'nın Kattanin (Pamukçular) Kapısı'nda yaşanan arbedede gözaltına alınan Abdullah Kızılırmak ile Mehmet Gargılı'nın aynı zamanda Belçika vatandaşlığı bulunuyor.
Adem Koç isimli Türk vatandaşının da aynı gün daha önceki saatlerde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşanan olaylarda İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı öğrenilmişti.
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