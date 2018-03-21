İsrail ordusu, 6 Eylül 2007'de düzenlenen hava saldırısına ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı. Bu sabah erken saatlerde, saldırı sırasında kaydedilen canlı görüntüleri, fotoğrafları ve istihbarat belgelerini açıkladı.

Açıklamada, Şam'ın 450 kilometre kuzeydoğusundaki Deyrizor bölgesinde bulunan bir tesise 8 F-15 uçağıyla çok gizli hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Hava saldırısıyla imha edilen tesisin yıllar içinde geliştirildiği ve 2007 sonunda işletilmesinin planlandığı savunulan açıklamada, İsrail ordusunun, 2004 sonunda Deyrizor'daki bu tesisin geliştirilmesine yardım eden yabancı uzmanlardan bilgi edinmeye başladığı kaydedildi.

Açıklamada, Suriye'nin plütonyum üretmek için reaktör inşa etmesine yardım edenin Kuzey Kore olduğu ileri sürüldü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Gadi Eisenkot, 2007'deki saldırının " İsrail'in varoluşuna yönelik tehdit oluşturan bir yapıya müsamaha gösterilmeyeceği" mesajını taşıdığını söyledi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Amikam Norkin de Suriye'de mevcut kargaşanın hava saldırısını haklı çıkardığını savunarak bu bölgenin daha sonra DEAŞ'ın eline geçtiğini dile getirdi.

Üzerindeki 10 yıllık askeri sansür hükmü kaldırılan 6 Eylül 2007 saldırısı, Suriye'nin Deyrizor kenti yakınında inşaatı kısmen tamamlanmış olan El Kubar tesisini hedef almıştı. O tarihte dünyada geniş yankı bulan ve Amerikalı yetkililerin ayrıntılı olarak tartıştıkları saldırı hakkında hiçbir İsrailli yetkiliye konuşma izni verilmemişti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD ve uluslararası toplumdan, Suriye'nin müttefiki olan İran'a karşı daha sert önlemler almasını istiyor. Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ise bugün yaptığı açıklamada, "Son yıllarda düşmanlarımızın motivasyonu arttı ama İsrail silahlı kuvvetlerinin (IDF) gücü de aynen arttı. Ortadoğu'da herkes bu denklemi içselleştirse iyi olur." dedi.

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