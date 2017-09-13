İsrailli komutandan küstahça sözler: PKK terör örgütü değil!

İsrail'in eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve halen faal komutanlarından olan Yair Golan, dün Washington'daki bir düşünce kuruluşunun panelinde konuşma yaptı. Golan konuşmasında PKK için, "Benim kişisel bakış açıma göre, PKK bir terör örgütü değil. Belki (bu sözler) manşetlere çıkacak ama; ben böyle görüyorum," dedi.
DHA'nın haberine göre, "İran, Irak, Suriye ve Türkiye Kürtlerini -eğer ki bir araya getirirseniz- nasıl bir araya getireceğinizi ve sınırları ben tam olarak belirleyemem," diyen Golan "Fakat İran'a ve bölgede yaygın olan istikrarsızlığa bakarsanız, bağımsız ve birleşik Kürt oluşumunun, bu bataklık için çok da kötü bir fikir olmadığını görürsünüz" ifadelerini kullandı. Golan, 'Büyük Kürdistan'ı kurmanın bölgede istikrara katkı sağlayacağını savundu.
"Bize benzedikleri için çok tehlikeliler"
General Aluf Yair Golan, bölgede tehdit olarak gördüğü İran'la ilgili de çarpıcı yorumlar yaptı: "İranlılar gelişmiş olduklarından, yüksek bir uygarlığa sahipler, başarılı akademik altyapıları, iyi sanayileri, bilim adamları ve yetenekli genç nüfusları var. Bize çok benziyorlar. Bize benzedikleri için de, çok çok daha tehlikeliler."
Golan, ABD'nin desteği olmadan İran'a bir şey yapamayacaklarını söyleyerek, İran konusunda da Amerika'dan destek istedi.
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