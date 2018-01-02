İstanbullu Gelin, O3 Medya imzalı, yönetmenliğini Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş yaptığı, başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci ve Dilara Aksüyek'in paylaştıkları İstanbullu Gelin dizisi 31. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından 32. bölüm fragmanı araştırılıyordu. Beklenen fragman yayınlandı mı? İşte detaylar...

İSTANBULLU GELİN 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin 31. son bölümü ile izleyicisi ile buluşmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler İstanbullu Gelin 32. bölüm fragmanını araştırıyor. İzleyicilerin merakla beklediği İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimizde yer alacaktır.

İstanbullu Gelin 32. yeni bölümü ile 12 Ocak Cuma saat 20:00'de Star Tv'de!

İSTANBULLU GELİN 31. SON BÖLÜM ÖZETİ

Adem’in tehdidi Garip’i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk’un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır. Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır.

Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecektir.

İstabullu Gelin

İstabullu Gelin yeni bölüm

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