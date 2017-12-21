Meteoroloji'den gelen hava durumuna göre yurt genelinde hava durumu netleşti. İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı en çok merak edilen hava durumu sorularından biri. İşte meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda Türkiye geneli hava durumu tahminleri...
Yapılan son hava durumu tahminlerine göre cumartesi gece saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Pazar günü ise İstanbul'un genelinde karla karışık yağmur beklenirken, yine yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
BAKAN EROĞLU DA UYARDI
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Cuma, cumartesi ve pazar günleri Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı olacak" açıklamasında bulundu.
İKİ BÖLGE İÇİN KRİTİK UYARI
Bugün Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Hatay çevrelerinde, yarın (cuma) ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Prof. Dr. Orhan Şen Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'de soğuk hava 10 gün daha devam eder. İstanbul'da haftasonuna kadar soğuk ve yağmur var. Pazar günü İstanbul ve Marmara'da kar olasılığı yüksek. Eğer sistem zayıflamaz ise pazar akşam veya akşamüstü kar var. Sistem yeteri kadar soğumaz ise kuvvetli karla karışık yağmur olur. Bu nedenle İstanbul'da pazar ve pazartesi günlerine dikkat" dedi.
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ (21 ARALIK PERŞEMBE)
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Isparta, Kırşehir, Kırıkkale ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'nın doğusunda akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışlı olacağı bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURSA °C, 8,4 °C
Çok Bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimleri ile Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
ESKİSEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 5°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 12°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin yağmur ve karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde doğusu yer yer 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşam ve gece saatlerinde batı kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusunda akşam saatlerinden sonra yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuzeyinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) akşam saatlerinden sonra 5 ila 7(40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde, 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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