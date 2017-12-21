Meteoroloji'den gelen hava durumuna göre yurt genelinde hava durumu netleşti. İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı en çok merak edilen hava durumu sorularından biri. İşte meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

Yapılan son hava durumu tahminlerine göre cumartesi gece saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Pazar günü ise İstanbul'un genelinde karla karışık yağmur beklenirken, yine yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

BAKAN EROĞLU DA UYARDI



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Cuma, cumartesi ve pazar günleri Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı olacak" açıklamasında bulundu.

İKİ BÖLGE İÇİN KRİTİK UYARI

Bugün Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Hatay çevrelerinde, yarın (cuma) ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'de soğuk hava 10 gün daha devam eder. İstanbul'da haftasonuna kadar soğuk ve yağmur var. Pazar günü İstanbul ve Marmara'da kar olasılığı yüksek. Eğer sistem zayıflamaz ise pazar akşam veya akşamüstü kar var. Sistem yeteri kadar soğumaz ise kuvvetli karla karışık yağmur olur. Bu nedenle İstanbul'da pazar ve pazartesi günlerine dikkat" dedi.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ (21 ARALIK PERŞEMBE)

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Isparta, Kırşehir, Kırıkkale ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'nın doğusunda akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışlı olacağı bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURSA °C, 8,4 °C

Çok Bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimleri ile Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ESKİSEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 12°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin yağmur ve karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde doğusu yer yer 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşam ve gece saatlerinde batı kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusunda akşam saatlerinden sonra yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuzeyinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) akşam saatlerinden sonra 5 ila 7(40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde, 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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