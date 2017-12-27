Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu bilgileri ile "Bugün hava durumu nasıl olacak?" soru yanıt bulmuş oldu. İşte o hava durumu raporu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale'nin güney ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

YILBAŞINDA İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Hemen hemen her sene yılbaşında kar yağmasına alışık olan İstanbullular için bu sene pek beklendiği gibi olmayacak. İstanbul'da bir sıcak bir soğuk geçen kış mevsiminde henüz beklenen kar yağışı görülmedi. 31 Aralık Pazar günü İstanbul'da hava bulutlu en yüksek 10 derece en düşük 7 derece olması bekleniyor. İstanbul'da 31 Aralık sıcaklık ortalaması en düşük 6,3 en yüksek 11,4 derece.

YILBAŞINDA ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 31 Aralık gününün soğuk ancak yağışsız çok bulutlu olması bekleniyor. Meteoroloji'nin son verilerine göre en yüksek sıcaklık 7 en düşük 4 derece olacak. Ankara'da 31 Aralık sıcaklık ortalaması en düşük 1,4 en yüksek 6 derece.

YILBAŞINDA İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

31 Aralık'ta İzmir'de parçalı bulutlu bir hava olması bekleniyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, 31 Aralık'ta en yüksek 13 derece en düşük 8 derece olacak. İzmir'de 31 aralık sıcaklık ortalaması en düşük 7,8 en yüksek 13,7 derece.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin çok bulutlu, Çanakkale'nin güney ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANKIRI °C, 6°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİSEHİR °C, 6°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KARAMAN °C, 3°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 17°C

Az bulutlu

BOLU °C, 5°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

DÜZCE °C, 9°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 16°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Az bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 4°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BİNGÖL °C, 10°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Az bulutlu

KARS °C, 4°C

Az bulutlu

VAN °C, 8°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Karadeniz'in batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m; kuzeyinde 1,0 ila 2,0m, gece 2,5m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde batısı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra açıklarında 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz açıklarında 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğu, zamanla güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

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