İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemi

İstanbul Adliyesi'nde Berkin Elvan ve cinayet davası için güvenlik önlemi alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, Gezi olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan davası ile daha önce adliye önünde silahlı kavganın yaşandığı Gaziosmanpaşa'da 2 kişinin öldürülmesine ilişkin dava aynı güne denk gelince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Adliyesi'nin giriş kapıları öncesinde oluşturulan bariyerlerde polisler, adliyeye giriş yapan vatandaşlara çanta ve üst araması yaptı.

İstanbul Adliyesi