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İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye sıcak havaların etkisi altında. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Tatil planı yapanları bekleyen hava durumu sürprizi var mı? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri geldi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

09.06.2018 - 11:33 | Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

 

İSTANBUL İL VE İLÇE HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.

İlçe Beklenen Hava En Düşük
(°C)		 En Yüksek
(°C)
İstanbul Parçalı ve az bulutlu   30
Adalar Parçalı ve az bulutlu   30
Arnavutköy Parçalı ve az bulutlu   29
Ataşehir Parçalı ve az bulutlu   32
Avcılar Parçalı ve az bulutlu   30
Bağcılar Parçalı ve az bulutlu   30
Bahçelievler Parçalı ve az bulutlu   30
Bakırköy Parçalı ve az bulutlu   30
Başakşehir Parçalı ve az bulutlu   29
Bayrampaşa Parçalı ve az bulutlu   30
Beşiktaş Parçalı ve az bulutlu   31
Beykoz Parçalı ve az bulutlu   29
Beylikdüzü Parçalı ve az bulutlu   29
Beyoğlu Parçalı ve az bulutlu   31
Büyükçekmece Parçalı ve az bulutlu   32
Çatalca Parçalı ve az bulutlu   29
Çekmeköy Parçalı ve az bulutlu   30
Esenler Parçalı ve az bulutlu   30
Esenyurt Parçalı ve az bulutlu   31
Eyüp Parçalı ve az bulutlu   30
Fatih Parçalı ve az bulutlu   31
Gaziosmanpaşa Parçalı ve az bulutlu   30
Güngören Parçalı ve az bulutlu   30
Kadıköy Parçalı ve az bulutlu   32
Kağıthane Parçalı ve az bulutlu   30
Kartal Parçalı ve az bulutlu   33
Küçükçekmece Parçalı ve az bulutlu   30
Maltepe Parçalı ve az bulutlu   32
Pendik Parçalı ve az bulutlu   32
Sancaktepe Parçalı ve az bulutlu   31
Sarıyer Parçalı ve az bulutlu   30
Silivri Parçalı ve az bulutlu   29
Sultanbeyli Parçalı ve az bulutlu   32
Sultangazi Parçalı ve az bulutlu   30
Şile Parçalı ve az bulutlu   27
Şişli Parçalı ve az bulutlu   31
Tuzla Parçalı ve az bulutlu   34
Ümraniye Parçalı ve az bulutlu   31
Üsküdar Parçalı ve az bulutlu   31
Zeytinburnu Parçalı ve az bulutlu   31

ANKARA İL VE İLÇE HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.

İlçe Beklenen Hava En Düşük
(°C)		 En Yüksek
(°C)
Akyurt Parçalı ve az bulutlu   29
Altındağ Parçalı ve az bulutlu   31
Ayaş Parçalı ve az bulutlu   33
Bala Parçalı ve az bulutlu   28
Beypazarı Parçalı ve az bulutlu   34
Çamlıdere Parçalı ve az bulutlu   26
Çankaya Parçalı ve az bulutlu   31
Çubuk Parçalı ve az bulutlu   30
Elmadağ Parçalı ve az bulutlu   28
Etimesgut Parçalı ve az bulutlu   31
Evren Parçalı ve az bulutlu   32
Gölbaşı Parçalı ve az bulutlu   29
Güdül Parçalı ve az bulutlu   32
Haymana Parçalı ve az bulutlu   28
Kalecik Parçalı ve az bulutlu   32
Kahramankazan Parçalı ve az bulutlu   30
Keçiören Parçalı ve az bulutlu   31
Kızılcahamam Parçalı ve az bulutlu   26
Mamak Parçalı ve az bulutlu   31
Nallıhan Parçalı ve az bulutlu   33
Polatlı Parçalı ve az bulutlu   33
Pursaklar Parçalı ve az bulutlu   30
Sincan Parçalı ve az bulutlu   31
Şereflikoçhisar Parçalı ve az bulutlu   32
Yenimahalle Parçalı ve az bulutlu   31

İZMİR İL VE İLÇE HAVA DURUMU

Bölge geneli parçalı ve az bulutlu geçecek.

İlçe Beklenen Hava En Düşük
(°C)		 En Yüksek
(°C)
İzmir (Güzelyalı) Az bulutlu   38
Aliağa Az bulutlu   34
Balçova Az bulutlu   36
Bayındır Parçalı ve az bulutlu   40
Bayraklı Az bulutlu   38
Bergama Parçalı ve az bulutlu   38
Beydağ Parçalı ve az bulutlu   39
Bornova Az bulutlu   39
Buca Az bulutlu   38
Çeşme Az bulutlu   33
Çiğli Az bulutlu   36
Dikili Az bulutlu   35
Foça Az bulutlu   34
Gaziemir Parçalı ve az bulutlu   38
Güzelbahçe Az bulutlu   35
Karabağlar Az bulutlu   38
Karaburun Az bulutlu   35
Karşıyaka Az bulutlu   37
Kemalpaşa Parçalı ve az bulutlu   38
Kınık Parçalı ve az bulutlu   39
Kiraz Parçalı ve az bulutlu   38
Konak Az bulutlu   38
Menderes Az bulutlu   38
Menemen Az bulutlu   38
Narlıdere Az bulutlu   35
Ödemiş Parçalı ve az bulutlu   40
Seferihisar Az bulutlu   34
Selçuk Az bulutlu   36
Tire Parçalı ve az bulutlu   40
Torbalı Parçalı ve az bulutlu   40
Urla Az bulutlu   34

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