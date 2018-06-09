Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

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İSTANBUL İL VE İLÇE HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.

İlçe Beklenen Hava En Düşük

(°C) En Yüksek

(°C) İstanbul Parçalı ve az bulutlu 30 Adalar Parçalı ve az bulutlu 30 Arnavutköy Parçalı ve az bulutlu 29 Ataşehir Parçalı ve az bulutlu 32 Avcılar Parçalı ve az bulutlu 30 Bağcılar Parçalı ve az bulutlu 30 Bahçelievler Parçalı ve az bulutlu 30 Bakırköy Parçalı ve az bulutlu 30 Başakşehir Parçalı ve az bulutlu 29 Bayrampaşa Parçalı ve az bulutlu 30 Beşiktaş Parçalı ve az bulutlu 31 Beykoz Parçalı ve az bulutlu 29 Beylikdüzü Parçalı ve az bulutlu 29 Beyoğlu Parçalı ve az bulutlu 31 Büyükçekmece Parçalı ve az bulutlu 32 Çatalca Parçalı ve az bulutlu 29 Çekmeköy Parçalı ve az bulutlu 30 Esenler Parçalı ve az bulutlu 30 Esenyurt Parçalı ve az bulutlu 31 Eyüp Parçalı ve az bulutlu 30 Fatih Parçalı ve az bulutlu 31 Gaziosmanpaşa Parçalı ve az bulutlu 30 Güngören Parçalı ve az bulutlu 30 Kadıköy Parçalı ve az bulutlu 32 Kağıthane Parçalı ve az bulutlu 30 Kartal Parçalı ve az bulutlu 33 Küçükçekmece Parçalı ve az bulutlu 30 Maltepe Parçalı ve az bulutlu 32 Pendik Parçalı ve az bulutlu 32 Sancaktepe Parçalı ve az bulutlu 31 Sarıyer Parçalı ve az bulutlu 30 Silivri Parçalı ve az bulutlu 29 Sultanbeyli Parçalı ve az bulutlu 32 Sultangazi Parçalı ve az bulutlu 30 Şile Parçalı ve az bulutlu 27 Şişli Parçalı ve az bulutlu 31 Tuzla Parçalı ve az bulutlu 34 Ümraniye Parçalı ve az bulutlu 31 Üsküdar Parçalı ve az bulutlu 31 Zeytinburnu Parçalı ve az bulutlu 31

ANKARA İL VE İLÇE HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.

İlçe Beklenen Hava En Düşük

(°C) En Yüksek

(°C) Akyurt Parçalı ve az bulutlu 29 Altındağ Parçalı ve az bulutlu 31 Ayaş Parçalı ve az bulutlu 33 Bala Parçalı ve az bulutlu 28 Beypazarı Parçalı ve az bulutlu 34 Çamlıdere Parçalı ve az bulutlu 26 Çankaya Parçalı ve az bulutlu 31 Çubuk Parçalı ve az bulutlu 30 Elmadağ Parçalı ve az bulutlu 28 Etimesgut Parçalı ve az bulutlu 31 Evren Parçalı ve az bulutlu 32 Gölbaşı Parçalı ve az bulutlu 29 Güdül Parçalı ve az bulutlu 32 Haymana Parçalı ve az bulutlu 28 Kalecik Parçalı ve az bulutlu 32 Kahramankazan Parçalı ve az bulutlu 30 Keçiören Parçalı ve az bulutlu 31 Kızılcahamam Parçalı ve az bulutlu 26 Mamak Parçalı ve az bulutlu 31 Nallıhan Parçalı ve az bulutlu 33 Polatlı Parçalı ve az bulutlu 33 Pursaklar Parçalı ve az bulutlu 30 Sincan Parçalı ve az bulutlu 31 Şereflikoçhisar Parçalı ve az bulutlu 32 Yenimahalle Parçalı ve az bulutlu 31

İZMİR İL VE İLÇE HAVA DURUMU

Bölge geneli parçalı ve az bulutlu geçecek.

İlçe Beklenen Hava En Düşük

(°C) En Yüksek

(°C) İzmir (Güzelyalı) Az bulutlu 38 Aliağa Az bulutlu 34 Balçova Az bulutlu 36 Bayındır Parçalı ve az bulutlu 40 Bayraklı Az bulutlu 38 Bergama Parçalı ve az bulutlu 38 Beydağ Parçalı ve az bulutlu 39 Bornova Az bulutlu 39 Buca Az bulutlu 38 Çeşme Az bulutlu 33 Çiğli Az bulutlu 36 Dikili Az bulutlu 35 Foça Az bulutlu 34 Gaziemir Parçalı ve az bulutlu 38 Güzelbahçe Az bulutlu 35 Karabağlar Az bulutlu 38 Karaburun Az bulutlu 35 Karşıyaka Az bulutlu 37 Kemalpaşa Parçalı ve az bulutlu 38 Kınık Parçalı ve az bulutlu 39 Kiraz Parçalı ve az bulutlu 38 Konak Az bulutlu 38 Menderes Az bulutlu 38 Menemen Az bulutlu 38 Narlıdere Az bulutlu 35 Ödemiş Parçalı ve az bulutlu 40 Seferihisar Az bulutlu 34 Selçuk Az bulutlu 36 Tire Parçalı ve az bulutlu 40 Torbalı Parçalı ve az bulutlu 40 Urla Az bulutlu 34

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