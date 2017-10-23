Kentin eşsiz, tarihi mirası arasında yer alan Sultanahmet’teki İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Klasik Müze, Çinili Köşk ve Eski Şark Eserleri Müzesi ziyareti sonrası, restorasyon, güçlendirme ve yeni teşhir tanzim çalışmalarının bir an önce bitirilmesi talimatını verdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Kurtulmuş, Arkeoloji Müzelerinin, dokusu değiştirilmeden, titizlikle korunması gerektiğini ifade etti.

2017 itibarıyla müze klasik bina güçlendirme projesi de devam ediyor. İhalesi yeni yapılan bina için çalışmalar yakında başlayacak.

Çinili Köşk ve Eski Şark Eserleri Müzesi’nin restorasyon ve yeni teşhir tanzim projeleri de sürüyor. Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün kullanımına tahsis edilen Darphane-i Amire binalarından bir kısmı için başlatılan yenileme çalışmaları da devam ediyor.

Arkeoloji Müzesi, yakın bir zamanda yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.