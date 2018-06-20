Binlerce yüzücü Boğaz’da kulaç atmak için yarıştı

Bu yıl 30’uncusu düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın elemeleri Türkiye’nin 5 farklı bölgesinde gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi. “Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu” seçilen ve katılımın her geçen yıl artarak rekor kırdığı yarışın elemeleri ise Türkiye’nin beş farklı şehrinde gerçekleşen etkinliklerle tamamlandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul, Adana, İzmir, Ankara ve Trabzon’da yapılan elemelere “Kıtalararası yüzücü” unvanına sahip olmak isteyen 2 bin 41 sporcu katıldı. Yapılan elemelerin başarılı olan isimleri, ev sahipliği yapacakları binden fazla yabancı sporcuyla beraber 22 Temmuz Pazar günü, Asya Kıtası’ndan denize girip Avrupa’ya doğru kulaç atmanın eşsiz heyecanını deneyimleme fırsatı bulacak. 41 ülkeden yüzücünün başvurduğu yarışın başvurularına gösterilen en yoğun ilgi ise Rusya ve Ukrayna’dan oldu.