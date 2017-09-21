'İstanbul Coffee Festival' Küçükçiftlik Parkta başladı

Kahve tutkunlarının heyecanla beklediği 'İstanbul Coffee Festival' Küçükçiftlik Park'ta başladı. "Kahvenin Yaşam Döngüsü" mottosuyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalde, kahveyle ilgili yüzlerce marka yer alıyor.

Özellikle üçüncü dalga kahve akımının önde gelen markalarını ve bu akıma bağlı yaşam kültürünü tek çatı altında toplayan festivalde, önemli kahve dükkanları, çekirdek kahveciler, kahve makinesi üreticileri, kahve yanı lezzetleri ve tasarım ürünleri ziyaretçilerle buluşuyor.

Festival kapsamında tadımlar, eğitimler, workshop ve seminerler, evde demleme teknikleri, konserler ve canlı sanat performansları yer alıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen kahve eksperleri, deneyim ve bilgilerini profesyonel katılımcılarla paylaşıyor. İstanbul’un en iyi kahve ve kavurma dükkanlarının yetenekli baristaları hünerlerini sergiliyor, profesyonel kahve yapımının inceliklerini tanıtıyor.

Festivalle ilgili AA muhabirine konuşan İlker Akar, "Dördüncü kez yapıyoruz bu festivali. 116 tane firma katılımcımız var bu sene. Konserlerimiz ve seminerlerimiz olacak. Hem eğlenceler hem de kahve ile ilgili bilgi sahibi olacaklar. Amacımız, dünyada başlayan üçüncü dalga kahvenin bir farkındalığını yaratmak. Her sene bir mottosu var festivalin. Bu seneki motto 'Kahvenin Yaşam Döngüsü'. Yani kahvenin yetiştiği noktadan sizin fincanınıza kadar geldiği noktadaki tüm öyküsünün altının çizildiği bir mottosu var bu sene." dedi.