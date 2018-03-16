İstanbul cuma saati, İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İslam dininde önemli bir yeri bulunan cuma namazı, haftalık olarak yapılan toplu ibadettir. Cuma namazı ibadetini vaktinde yerine getirmek isteyen İstanbullular için cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 16 Mart 2018 İstanbul Cuma saati...

İSTANBUL CUMA SAATİ - 16 MART 2018

İstanbul'da cuma namazı öğle vakti saat 13:19'da okunacak ezanın ardından cemaat ile birlikte kılınacak. Diğeri llerin namaz vakitlerini öğremen için "Habertürk namaz vakitleri" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz...

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CUMA NAMAZININ KILINIŞI

Cuma Namazı, farz namazlardandır. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazının farzı 2 rekâttır. Diğer namazlardan farkı ise; namazdan önce hutbe okunmasıdır.Cuma günü öğle vaktinde ezan okunduktan sonra Cuma namazının sünnetine ni

yet edilir. Cuma namazının ilk sünneti, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır (4 rekât). İlk sünnet kılındıktan sonra imam hutbe için minbere çıkar.

2 Rekât Farz Kılınışı

Öncelikle “Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum imama.” diye niyet ederiz. Daha sonra “Allahu Ekber” diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke’den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra “Allahu Ekber” diyerek rükûya gideriz. Rüku’da 3 kere “Sübhâne Râbbiye’l-Azim” der ve doğruluruz. Doğrulurken “Semi Allahu li-men hamideh”, tam doğrulunca ise “Rabbenâ leke’l hamd” deriz.

Daha sonra “Allahu Ekber” diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere “Sübhâne rabbiyel-a ‘alâ” deriz. “Allahu Ekber” diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar “Allahu Ekber” dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere “Sübhâne rabbiyel-a ‘lâ” deriz.

“Allahu Ekber” diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekâta başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra “Allahu Ekber” diyerek rükûya gideriz. Rüku’da 3 kere “Sübhâne Râbbiye’l-Azim” der ve doğruluruz. Doğrulurken “Semi Allahu li-men hamideh”, tam doğrulunca ise “Rabbenâ leke’l hamd” deriz.

Daha sonra “Allahu Ekber” diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere “Sübhâne rabbiyel-a ‘alâ” deriz. “Allahu Ekber” diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar “Allahu Ekber” dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere “Sübhâne rabbiyel-a ‘lâ” deriz.

Secdeden kalkarken “Allahu Ekber” diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.



Cuma namazının farzından sonra 4 rekâtlık son sünnet kılınır. 4 rekâtlık son sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Farzdan sonra zuhr-i ahir namazı kılınır. Bu namaz öğle namazının farzı gibi kılınır, ancak niyeti farklıdır. “Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir. Son olarak öğle vaktinin sünneti niyeti ile 2 rekâtlık sünnet namazı kılınır.

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