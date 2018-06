İstanbul Cuma saati kaçta? sorusu İstanbullular tarafından Ramazan Bayramı'nın ardından kılınacak ilk Cuma namazı için araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan edinilen namaz vakitleri tablosuna göre, işte 22 Haziran İstanbul Cuma namazı saati...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ - 22 HAZİRAN 2018

İstanbul Cuma namazı günlerin uzamasından dolayı her hafta farklılık gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri tablosuna göre İstanbullular bugün saat 13.12'de okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazını kılacak.

İSTANBUL İÇİN HAFTALIK NAMAZ VAKİTLERİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 22 Haziran 2018 Cuma 03:24 05:25 13:12 17:11 20:47 22:38 23 Haziran 2018 Cumartesi 03:25 05:25 13:12 17:11 20:47 22:38 24 Haziran 2018 Pazar 03:25 05:26 13:12 17:11 20:47 22:39 25 Haziran 2018 Pazartesi 03:25 05:26 13:13 17:12 20:47 22:39 26 Haziran 2018 Salı 03:26 05:26 13:13 17:12 20:47 22:39 27 Haziran 2018 Çarşamba 03:26 05:27 13:13 17:12 20:47 22:38 28 Haziran 2018 Perşembe 03:27 05:27 13:13 17:12 20:47 22:38