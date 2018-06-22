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İstanbul Cuma saati! 22 Haziran İstanbul'da Cuma namazı saati kaçta, ezan ne zaman okunacak?

İstanbul'da Ramazan Bayramı sonrası ilk cuma namazı kılınacak. İstanbullular Cuma saatine göre, camileri dolduracak. Bugün İstanbul Cuma saati kaçta? İşte Diyanet'in verilerine göre, 22 Haziran İstanbul Cuma saati

22.06.2018 - 09:26 | Güncelleme:

İstanbul Cuma saati kaçta? sorusu İstanbullular tarafından Ramazan Bayramı'nın ardından kılınacak ilk Cuma namazı için araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan edinilen namaz vakitleri tablosuna göre, işte 22 Haziran İstanbul Cuma namazı saati...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ - 22 HAZİRAN 2018

İstanbul Cuma namazı günlerin uzamasından dolayı her hafta farklılık gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri tablosuna göre İstanbullular bugün saat 13.12'de okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazını kılacak.

İSTANBUL İÇİN HAFTALIK NAMAZ VAKİTLERİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Haziran 2018 Cuma 03:24 05:25 13:12 17:11 20:47 22:38
23 Haziran 2018 Cumartesi 03:25 05:25 13:12 17:11 20:47 22:38
24 Haziran 2018 Pazar 03:25 05:26 13:12 17:11 20:47 22:39
25 Haziran 2018 Pazartesi 03:25 05:26 13:13 17:12 20:47 22:39
26 Haziran 2018 Salı 03:26 05:26 13:13 17:12 20:47 22:39
27 Haziran 2018 Çarşamba 03:26 05:27 13:13 17:12 20:47 22:38
28 Haziran 2018 Perşembe 03:27 05:27 13:13 17:12 20:47 22:38
 
 
CUMA HUTBESI: YAZ KUR’AN KURSLARI VE ÖNEMİ

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim!

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Elif Lâm Râ. Bu Kur’an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye lâyık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır…”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “İnsanoğlu ebediyete irtihal ettiği zaman amel defteri kapanır. Şu üç kişinin defteri ise kapanmaz ve bunlara sevap yazılmaya devam eder: Ardında sadakayı cariye, yani kalıcı bir hayır bırakan kişi. İlmini insanlığın hayır ve hizmetine sunan kişi. Kendisine hayır duada bulunan bir evlat yetiştiren kişi.”

Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz, Âlemlere Rahmet Peygamberimiz (s.a.s) aracılığıyla insanlığa muhteşem bir kitap lütfetti. Bu kitap, bize yaratılışımızın hikmetini, varoluşumuzun gayesini öğretti. Hayatın imanla anlam bulacağını, insanın kulluk ile yüceleceğini haber verdi. Müminler, on dört asırdır bu kitabı zihin ve gönüllerine nakşetti. Ona sarsılmaz bir imanla, derin bir muhabbetle bağlandı. İşte bu kitap, hidayet rehberimiz ve kurtuluş reçetemiz olan Kur’an-ı Kerim’dir.

Aziz Müminler!

Kur’an-ı Kerim, Yüce Rabbimizin biz müminlere en büyük hediyesidir. Kur’an-ı Kerim, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in bize bıraktığı en yüce emanettir. Bu yüzden müminler olarak zihnimizi ve gönlümüzü onun ışığıyla aydınlatırız. Günümüzü ve yarınımızı onun rehberliğinde inşa ederiz. Kur’an’ın rahmet yüklü mesajlarını, helal ve haramlarını göz aydınlığımız olan yavrularımıza da öğretmek için gayret gösteririz.

Zira biliriz ki çocuklarımız, Yüce Allah’ın bize en büyük emanetlerindendir. Onları kendini ve Rabbini bilen, sorumluluklarının farkında olan, milletine ve insanlığa faydalı nesiller olarak yetiştirmek ise her anne babanın evladına karşı en önemli vazifesidir. Peygamberimiz (s.a.s)’in “Hiç bir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.” hadisi gereği yavrularımıza imanı ve İslâm’ı öğretmek, güzel ahlak ile mücehhez kılmak onlara bırakacağımız en büyük mirastır.

Kardeşlerim!

Hayırlı nesiller yetiştirmemize katkı sağlayacak, gözümüzün nuru evlatlarımızı Kur’an’la ve Peygamberimiz (s.a.s)’in örnek hayatıyla buluşturacak bir zaman dilimi daha başlıyor. Kur’an kurslarımız, 25 Haziran’da açılıp 17 Ağustos’a kadar devam edecek. “Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi” şiarıyla camilerimiz, bu yıl da milyonlarca çocuğumuz için bir eğitim yuvasına dönüşecek.

Yavrularımız, Yüce Rabbimizi daha iyi tanıyacaklar. İmanı ve İslam’ı tertemiz kalplerine nakşedecekler. Kur’an-ı Kerim’le ve Peygamberimizin örnek hayatıyla daha yakından tanışacaklar. Kur’an’ın istediği, Peygamberimizin de yaşayarak gösterdiği doğruluk ve dürüstlüğü, şefkat ve merhameti, sevgi ve saygıyı, hak ve adaleti, paylaşma ve yardımlaşmayı, kardeşlik ve muhabbeti, hâsılı ahlâkî değerleri daha derinden kavrayacaklar. Kitaplarla dost olmayı, okumanın değerini, ilmin önemini hissedecekler. İstiklalimizin sembolü camilerimizle buluşacaklar. Tevhidin gür sedası ezanlarımızı daha yakından duyacaklar. Körpe dimağlarını ve tertemiz fıtratlarını kötülüklerden koruyacak ibadetleri öğrenecekler.

Kıymetli Müslümanlar!

Her bir camimizde açılacak yaz Kur’an kurslarını fırsat bilelim. Yavrularımızın bu kurslara katılmasına anne-babalar olarak öncülük edelim! Onları Kur’an’ın aydınlığından mahrum bırakmayalım. Kendimiz de çocuklarımıza örnek olacak şekilde Kur’an’ı okumak, anlamak, düşünüp ibret almak ve hayatımıza rehber kılmak için gayret gösterelim. Kitaplar ile ünsiyetimizi artıralım, okuma salonlarımız sayesinde ömrümüze huzur ve hikmet katalım. Yüce Kitabımızın ve Peygamber Efendimizin izinde hayatına yön veren nesiller yetiştirmek için gayret sarf edelim.
Hutbemi Hz. Peygamberin şu hadis-i şerifi ile bitirmek istiyorum: “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”

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