İstanbul'da 101.7 milyarlık konut satıldı

TUVİMER, gayrimenkul sektöründeki nitelikli veri eksikliğini giderebilmek amacıyla geliştirdiği Tapusor programının "Yatırım Nereye" projesi kapsamında elde edilen dataları kullanarak hazırladığı "2017 Yılı Konut Sektörü Kiralama ve Satın Alma İşlemleri" başlıklı araştırma raporunun sonuçlarını yayınladı.

İstanbul'da 39 ilçe baz alınarak hazırlanan araştırmanın sonuçlarına göre, 2017'de 101 milyar 745 milyon 210 bin TL değerinde ve 26 milyon 100 bin metrekarelik konut satışı gerçekleşti.

Geçen yıl en çok konut satışının gerçekleştiği ilçeler arasında 3 milyon 968 bin metrekare ile başı Esenyurt çekerken, onu bir milyon 349 bin metrekare ile Sancaktepe, bir milyon 261 bin metrekare ile Beylikdüzü, bir milyon 246 bin metrekare ile Başakşehir, bir milyon 211 bin metrekareyle Kadıköy izledi.

En çok konut satılan ilçeler arasında Pendik bir milyon 194 bin metrekare, Kartal 952 bin metrekare, Sarıyer 866 bin metrekare, Ümraniye 854 bin metrekare, Büyükçekmece 814 bin metrekare ile ilk 10'da kendine yer buldu.

Geçen yıl boyunca gerçekleşen konut satışlarında ilk 10 ilçede 13 milyon metrekare konut satışı gerçekleşti. Bu 10 ilçede 2016 yılında verilen inşaat ruhsatlarının alanı ise 19 milyon 297 bin metrekare. En çok konut satışı gerçekleşen 10 ilçede sıfır konutların sayısı 62 bin 615 iken ikinci el konut satışlarının sayısı ise 57 bin 362.

Değerde başı Sarıyer ve Kadıköy çekti

Konut satış değerleri ilçelere göre değişmekle birlikte metrekare ortalama fiyatı 4 bin lira civarında seyretti. Geçen yıl satılan 26,1 milyon metrekarelik konuttan elde edilen gelir 102 milyar liraya yaklaştı.

Değer bazında başı, geçen yıl 866 bin metrekare konutun satıldığı Sarıyer çekti. Geçen yıl Sarıyer'de satılan 866 bin metrekare konuttan 10 milyar 117 milyon lira gelir elde edildi.

Sarıyer'i bu alanda 9,99 milyar lira ile Kadıköy takip ederken, onu 7,9 milyar lira ile Esenyurt, 5,8 milyar lira ile Beşiktaş, 4,18 milyar lira ile Başakşehir, 4,10 milyar lira ile Bakırköy izledi.

Listede ilk 10 3,8 milyar lirayla Ataşehir, 3,4 milyar lirayla Pendik, 3,3 milyar lirayla Sancaktepe, 3,2 milyar lirayla Kartal yer aldı. Beşiktaş, Bakırköy ve Ataşehir'in en çok konut satılan ilk 10'da yer almamasına rağmen, en çok gelir elde edilen ilk 10'da bulunması dikkati çekti.

Raporda, elde edilen gelirlerin net olmamakla birlikte yakın değer oldukları belirtildi.

"Konut satışında aracılar 1,8 milyar lira aldı"

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan TUVİMER Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Ömer Türkoğlu, geçen yıl 101,8 milyar değerinde 26,1 milyon metrekare konut satıldığını belirterek, "Bu satış ve satın alma işlemlerinden alınan danışmanlık bedelinin aracılı veya aracısız tüm işlemler için ortalama yüzde 1,8 olduğunu tahmin ediyoruz. Bu rakam da geçen yıl için yaklaşık 1 milyar 831 milyon olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Geçen yıl en çok satışın Esenyurt'ta olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Bu ilçede yapı ruhsatı verilen inşaatların alanına baktığımız zaman 3 milyon 852 bin metrekare değerini görmekteyiz. Bu değerin tamamının konut olması ve satışı gerçekleşmesi durumunda değerlerin birbirini yaklaşık olarak karşıladığını görmekteyiz." diye konuştu.

Türkoğlu, buna rağmen örnek olarak ele alınan Esenyurt ilçesinde 2017 yılı sıfır konut satışının 21 bin 848, ikinci el konut satışının ise 17 bin 828 olduğunu anımsattı.

Bu durumda üretimle gerçekleşen satış arasında yüzde 40'lara dayanan çok ciddi bir farktan bahsetmenin mümkün olduğunu aktaran Türkoğlu, "Esenyurt ilçesi her ne kadar konut satışı alanında rekortmen olarak görünse bile az önce bahsettiğimiz üreticinin üretimini elden çıkarabilmesi konusu ciddi bir sorun olma riski taşımaktadır." şeklinde konuştu.

Türkoğlu, düşük metrekare değerine sahip bu ilçede böylesi bir durum yaşanırken orta üst ve üst segment konutların bulunduğu bölgelerde durumun daha ciddi boyutlara ulaştığını kaydederek, "Piyasa bu kapsamda dengelenme hareketlerini bir süredir devam ettirmektedir. Arz ve talepte fiyat dengesinin oluşmasıyla bu işlem açıklarının da kapanacağını ümit ediyoruz." dedi.