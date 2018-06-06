İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 1992-2002 arasında yılda ortalama 517 hektarlık alanda ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi çalışması yapıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, 2003-2017 arasında ise 23 bin 306 hektar alanda 20 milyon 300 bin fidan dikilerek yılda ortalama 1792 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması yürütüldü.

ORMANIN YARISI MEŞE

2003-2016 arasında İstanbul fidanlıklarında 64 milyon fidan üretildi. Çeşitli etkinliklerde 9 yılda 2 milyon 460 bin fidan halka dağıtıldı. Yine 2003-2016 arasında 25 ton tohum üretildi. Ceviz ve Badem Eylem Planları kapsamında 2012-2016 arasında 930 dekar alanda 34 bin 500 ceviz fidanı dikildi. Son 5 yılda 100 biner olmak üzere 300 bin erguvan, ıhlamur ve çınar fidanı dikildi. Son 15 yılda dikilen fidan sayısı 21 milyonu buldu. Kent genelindeki yaygın ağaç türü meşe 113 bin 460 hektarlık alanda bulunurken, kalan 124 bin 570 hektarda ise diğer ağaç türleri yer alıyor. 238 bin 30 hektarı ormanlık olan İstanbul’un yüzölçümüne göre yüzde 43.9’u da orman. 15 yılda kent genelinde 12’si şehir ormanı olmak üzere 123 mesire yeri kurularak 410.43 hektarlık mesire alanı 3 bin 390 hektara çıkarıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER