İstanbul'da kendilerini zengin galerici gibi tanıtarak insanların güvenini kazandıktan sonra, araçlarını sahte evraklarla satın alan şebeke yakalandı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, polise peş peşe gelen, "Kendini galerici olarak tanıtan kişilere aracımı sattım. Bana parayı EFT yaptıklarını söylediler. Ancak para hesabıma yatmadı. Bir daha onlara ulaşamadım" şikayetlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hareket geçti.
SAHTE EFT İLE DOLANDIRICILIK
Elde edilen görüntülerden tespit edilen çete üyesi 30 kişi gözaltına alındı. Emniyette yapılan soruşturmada dolandırıcıların çalışma yöntemi de ortaya çıkarıldı. Buna göre, aracını satmaya çalışan kişilerle irtibata geçen dolandırıcılar, kendilerini galerici olarak tanıtıyor. Hiç pazarlık yapmadan mağdurun satmak istediği aracı alacağını söyleyen dolandırıcılar, planın ikisini aşamasını devreye sokuyor. Sahte bir EFT evrağı hazırlıyan dolancılar, kapanma saatine yakın noterde buluştuğu satıcıya, "Paranı EFT yaptık, birazdan hesabına geçer' diyor. Sahneledikleri oyunu daha gerçekçi göstermeye çalışan dolancılar, satıcının yanında bankayla görüşüyormuş gibi çete üyesi bir kadını arayor. Kadın dolandırıcı da telefonda mağduru, "Evet paranız 2 saatte hesaba geçer" diyerek kandırıyor. Bu görüşmelerin ardından satış gerçekleştiriliyor.
HER DOLANDIRICILIKTAN SONRA EĞLENCE
Şebeke üyeleri her dolandırıcılık sonrası soluğu gece mekanlarında aldı. Bu yöntemle piyasayı 3 milyon dolandırdıkları belirtilen şebeke, eğlence kulüplerine giderek, kutlama yaptılar.
DOLANDIRILAN VATANDAŞ UYARDI
Dolandırıcıların elinden kurtarılan aracını teslim alan Erol Çakır, "Araçlarını satmak isteyen vatandaşlara bir uyarım var, kimse parayı görmeden, noterde imza falan atmasın. Daha dikkatli olsunlar" dedi. 100 bin liralık aracını dakikalar içerisinde kaybeden Halim İrçağ ise "Akşam mesai saatinin bitiminde, notere gittik. 'Abim gelecek, acelem var. İşlemleri bir an önce halledelim' deyip beni çok telaşlandırdı. 'Para yattı' diyerek EFT makbuzunu gösterdiler, ben de inanıp satış sözleşmesini imzaladım. Aracımı benden sonra 3 kişiye daha satmışlar" dedi.
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