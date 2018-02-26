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İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı sonunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ün yaptığı hava durumu tahminine göre 28 Şubat Çarşamba günü geliyor. Trakya'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayan yağışlar Çarşamba gününden itibaren İstanbul'u etkisi altına alacak. Peki İstanbul'daki kar yağışı ne zamana kadar sürecek?