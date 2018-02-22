Her mahkemede günde en az 2 istismar davası görülüyor

İstanbul'da bugün Kartal Adliyesi'nde 12, Çağlayan Adliyesi'nde 17 olmak üzere toplam 29 çocuk istismarı davası var. Mahkemelerde görülen istismar davalarının çoğunda faillerin aileden biri olduğu görülüyor.





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