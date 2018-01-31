İstanbul'da Türkmenistanlı 38 yaşındaki Altyn Demir, küfürlü mesaj attığı kadının erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Yakalanan katil zanlısı tutuklandı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, olay Eyüp Esentepe Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. İddialara göre Türkmenistanlı 38 yaşındaki Altyn Demir, bir kadınla yaşadığı tartışma sonrası küfürlü mesaj atarak hakaret etti. Mesajları gören kadının erkek arkadaşı 35 yaşındaki Serkan I., Aydoğan Ö. ve Nizam Ö. adlı iki arkadaşıyla birlikte Demir'in evine gitti. Taraflar arasında tartışma çıktı. "Sen benim kız arkadaşıma nasıl küfürlü mesaj atarsın?" diyerek silahını çeken Serkan I., Türkmenistanlı kadına ateş etti. Karnından vurulan Türkmen kadın hastanede hayatını kaybetti. Zanlı ile iki arkadaşı kaçtı.
Silah sesi üzerine apartman sakinleri polise haber verdi. Olay yerine Eyüp Asayiş Büro ekipleri ve Cinayet Büro Ekipleri gelerek inceleme başlattı. Mahalle sakinlerinin ifadesi ve kamera görüntülerinde kimliği tespit edilen Serkan I., gece gittiği bir mekanda yakalandı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı.
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