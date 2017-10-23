İstanbul'da çöpte bulunan kimliği belirsiz cesedin, fidye için kaçırılıp öldürülen bir kişiye ait olduğu tespit edildi. İran uyruklu Mortaza Jedariseyedi (32)'yi kaçıran, 25 bin dolar fidye isteyen 2'si Afgan uyruklu, 2'si pakistan uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçırdıkları kişiyi aç bırakıp işkence ederek öldürdükleri tespit edildi. Şüpheliler polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA'nın haberine göre, Arnavutköy'de 24 Eylül 2017 günü saat 13:00 sıralarında çöp toplayan belediye ekipleri bir konteynırın yanına bırakılan çuvalı kontrol ettiklerinde bir erkek cesedi buldu. Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sevben Mehmet Caddesinde bulunan ceset polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede cesedin bileklerinde kesikler olduğunu, bacaklarında kırıklar bulunduğunu ayrıca göğüs bölgesinde de bıçakla bazı yaralar açıldığını tespit etti.
ÖNCE CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada üzerinden kimlik belgesi çıkmayan cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ölen kişinin bir hafta önce polise kaçırıldığı yönünde ihbar yapılan İran uyruklu Mortaza Jedariseyedi olduğu anlaşıldı. Ölen kişinin ailesiyle irtibata geçen polis ölen kişinin yasa dışı yollarla İran'dan Türkiye'ye geldiğini daha sonra kendisini getiren kişiler tarafından kaçırılarak 25 bin dolar fidye istendiğini belirledi.
İPUCU; TELEFON NUMARASI
Yapılan çalışmalar sonucu kaçıran kişilerin aileyle irtibata geçtiği bir telefon numarasını takibe alan dedektifler bu ipucunu değerlendirerek 4 kişinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin 12 Eylül'de kaçırdıkları Mortaza Jedariseyedi'li Arnavutköy'de bir evde tuttuklarını tespit edildi. Polis Arnavutköy, Anadolu mahallesinde bir eve yaptığı baskında şüpheliler Afgan uyruklu Syeed Ameer N. (32) Akran Armany (18) ile Pakistan uyruklu Khuram Shahzad (27) ile Abdullah Abdullah (18)'i gözaltına aldı.
Şüphelilerden bazılarının poliste yapılan sorgularında suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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