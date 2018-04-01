İstanbul Fatih'te Millet Caddesi Unkapanı istikametinde seyreden Ö.Ç.S'nin kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.A.A. idaresindeki ticari taksiye arkadan vurdu. Araç daha sonra trafik ışıklarına çarparak, takla attı.

AA'nın haberine göre, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

İki sürücü de kazayı yara almadan atlattı. Ö.Ç.S. tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Polis ekipleri Ö.Ç.S.'nin ehliyetsiz olduğunu belirlerken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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