İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün elektrik kesintisi yaşanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da planlanlanan elektrik kesintisi ile ilgili detayları resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Peki, İstanbul'da bugün elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 10 Aralık 2017 İstanbul elektrik kesintisi programı...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1596. Sk., PINAR Mh., 1265. Sk., 1266. Sk., 1264. Sk., 1267. Sk., 1268. Sk., 1250. Sk., 1263. Sk., 1261. Sk., 1262. Sk., 1255. Sk., 1246. Sk., 1247. Sk., 1245. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9600-21628 27120)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., KASIM Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9692-654)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., FATİH Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9693-182)

- KALEİÇİ Mh., KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ Sk., HANİCE Cd.DESİ Sk., GÖKÇEALİ Cd., ASAF Sk., KIZILCA Sk., BİLGİN Cd., BİLİM Sk., İNCEĞİZ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9732-23019 23579 23179 23037 23038 23013 23024 23275 23068 23028 23444 23569 23356 23615 23355 23399 23347 23346 23348)

- ESENTEPE Mh., 2979. Sk., 2980. Sk., 2981. Sk., 2982. Sk., 2983. Sk., 2984. Sk., 2985. Sk., 2986. Sk., 2987. Sk., 2988. Sk., 2989. Sk., 2990. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9722-28714)

- VATAN Mh., EMEL Sk., SERAP Sk., AKIN Sk., DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR Cd., AR Sk., HAYAT Sk., IŞIK Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9772-8415)

- SANCAKTEPE Mh., KLAS Sk., SEMİZKUMLAR Mh., BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9784-25724-26360-25041)

- OKLALI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9786-23682,23183,23505,23363,23362,23147,23650,23671)

- YAKUPLU Mh., BİRLİK Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 08:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9789-20378)

- FULYA Mh., AKINCI BAYIRI Sk., CELAL ATİK 1 Sk., GALİPBEY Sk., MEVLÜT PEHLİVAN YANI Sk., ÖZBAL Sk., PEHLİVAN Sk., VEFA DERESİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9806-3542)

- ŞAHİNTEPE Mh., 2205. Sk., DERVİŞ Sk., ESKİ İSTANBUL Cd., MEVLANA Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında TAHTAKALE Mh., ONUR Sk., PAZAR Cd., YOLUÇ Cd., VATAN Cd., HALK Cd., SAĞLIK Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9799-11706,11949,11701,11731)

- MASLAK Mh., AYAZAĞA Mh., REŞİTPAŞA Mh., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTİNYE BAYIRI Cd.DESİ) KÃ¼m., PINAR Mh., DARÜŞŞAFAKA Mh., BÜYÜKDERE Mh., RUMELİ KAVAĞI Mh., ÇAYIRBAŞI Mh., KOCATAŞ Mh., KAZIM KARABEKİR PAŞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 01:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9798-4040 4001 4400)

- MALKOÇOĞLU Mh., 305. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9803-28304 TM)

- ÖMERLİ Mh., KAZAN Sk., DENİZ FENERİ Sk., AREFE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9823-20101-20063-20412-20664-)

- ATİKALİ Mh., BEYCEĞİZ FIRINI Sk., ARİF EFENDİ Sk., KOKULU BAHAR Sk., CEMALİ Sk., BİLGİÇLER Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9831-2053)

- FULYA Mh., HÜSEYİN CAHİT YALÇIN Sk., MEHMETÇİK Cd., ORTAKLAR Cd., PEHLİVAN Sk., SAKIZ AĞACI Sk., UYGAR Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9807-3119)

- FULYA Mh., AKINCI BAYIRI Sk., GALİPBEY Sk., MEVLÜT PEHLİVAN Sk., ORTAKLAR Cd., PEHLİVAN Sk., SAKIZ AĞACI Sk., ÜNSAL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9808-3463)

- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., MÜŞİR SÜLEYMANPAŞA Sk., HATUNİYE CAMİİ Sk., SANCAKTAR TEKKESİ Sk., ETYEMEZ TEKKESİ Sk., ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9835-2256)

- VATAN Mh., AR Sk., ELMAS Sk., SERDAR Sk., AKIN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(9862-8045)

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