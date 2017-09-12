BEDAŞ, bugün ve yarın İstanbul'da uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayınladı. BEDAŞ'ın yayınladığı listeye göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

BEDAŞ tarafından yayınlanan listeye göre, İstanbul'da bugün ve yarın aşağıdaki elektrik kesintileri uygulanacak;

12 EYLÜL 2017 SALI

● TEVFİKBEY Mh., 2304. Sk., 1.ÇAKIR Sk., 1.ÇELEBİ Sk., 6.FATİH Sk., GÖKHAN Sk., GÖREMEN Sk., 1.IRMAK Sk., KAMİL EFENDİ Sk., 1.KESKİN Sk., MUAMMER AKSOY Cd., 4.MUTLU Sk., ÖZLER Sk., SAMİ PAŞA Cd., SARAY Sk., ŞEHİT RECEP Sk., TEZ BAŞARAN ÇIKMAZI Sk., YAKUT Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● AKINCILAR Mh., ÖĞRETİCİ Sk., POSTA Cd., ÇELİKTÜRK Cd., ÇELİK Sk., CAM Sk., ÜSTÜN Sk., SALCI Sk., AYVACIK Sk., ÇEVİK Sk., SIRA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● YENİGÜN Mh., 6/2. Sk., 5/1. Sk., 3/3. Sk., 3/2B Sk., 3/2A Sk., 3/2. Sk., 3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 15:30-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● ORTABAYIR Mh., AKKUŞ Sk., ARKA Sk., ATALAR Cd., AYDIN Sk., BEKTAŞ Sk., DEREİÇİ Sk., DERVİŞ Sk., DİKMEN Sk., DİNÇER Sk., DURU Sk., GÜRHAN Sk., HARMAN Sk., HOROZ Sk., HÜNKAR Sk., ITIR Sk., KARAHAN Sk., KASIR Sk., KAVAKLI Sk., KERİM Sk., KUDRETLİ Sk., MEKİK Sk., MESCİT Sk., OLTU Sk., SAMET Sk., ŞEHİT UĞUR ADA Sk., SEVDA Sk., SILA Sk., SİVAS Sk., SÖNMEZ Sk., TALATPAŞA Cd., YAYA Sk., ZAMBAK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● ÇAĞLAYAN Mh., ATAKAN Sk., BOZDEMİR Sk., DİZER Sk., FIRIN Sk., LEVENT Sk., MARTI Sk., MEHMET AKİF Sk., NİMET Sk., PARK Cd., PAŞA Sk., SEBAT Sk., ŞEN Sk., ŞEREF Sk., TAŞLIK Sk., TAYFUN Sk., TEZCAN Sk., VATAN Cd., YAY Sk., YÜKSEL Sk., ZUHAL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● ORTABAYIR Mh., AKDERE Cd., AKKUŞ Sk., ATALAR Cd., CANER Sk., DEREBOYU Cd., HÜNKAR Sk., KARAHAN Sk., KERİM Sk., KUDRETLİ Sk., OLTU Sk., YILDIRAY Sk., YAYA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında ESENTEPE Mh., ATOM Sk., BAHAR Sk., DEDE KORKUT Sk., ECZA Sk., FEZA Sk., KARDEŞLER Cd., KIR GÜLÜ Sk., KÖPRÜLÜ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● GÜNEŞLİ Mh., 10. Sk., 11. Sk., 11/A Sk., 12. Sk., 6. Sk., 7. Sk., 8. Sk., 9. Sk., 9/1. Sk., AKGÜL ÇIKMAZI Sk., AKGÜL Sk., ANAFARTALAR Cd., AYÇİN Sk., ÇİÇEK Sk., DERYA Sk., ENDAM Sk., EREN Sk., EVREN Cd., FİLİZ Sk., GÜL Sk., KİRAZ Sk., NAR Sk., ÖĞÜN Sk., ÖZLEM Sk., YASİN Sk., YAVUZ Sk., ZAMBAK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● TEVFİKBEY Mh., 2301. Sk., 2303. Sk., AKKUŞ Sk., 1.CEM SULTAN Sk., İLKBAHAR Sk., KAHRAMAN Sk., 1.KANAL Sk., 4.KARANFİL Sk., 1.KAYA Sk., 1.KESKİN Sk., 1.KUMRU Sk., MUAMMER AKSOY Cd., ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ Sk., TAHSİN TEKOĞLU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., 19 MAYIS Cd., ALİ RIZA EFENDİ Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● YAKUPLU Mh., 54. Sk., 52. Sk., 56. Sk., 66. Sk., 68. Sk., 70. Sk., MOHAÇ Cd., 23. Sk., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., BARIŞ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● AKÇABURGAZ Mh., HADIMKÖY - İSTANBUL Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● YAKUPLU Mh., YAKUPLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● AKALAN Mh., BAŞAK Mh., KALFA Mh., ÇİFTLİKKÖY Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● YILDIZTEPE Mh., 38. Sk., 38/2. Sk., 38/3A Sk., 38/4. Sk., 38/1. Sk., BAĞCILAR Cd., YENİGÜN Mh., 6. Sk., 6/1A Sk., 8. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● NİSBETİYE Mh., AYDIN Sk., BİRLİK Sk., FECRİ EBCİOĞLU Sk., SAYDAM Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● FATİH Mh., YALI Cd., 27 MAYIS Cd., ALTIN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● YENİGÜN Mh., 1/C Sk., 1/1A Sk., 1/1. Sk., 2. Sk., 3/1. Sk., 3/2A Sk., BAĞCILAR Cd., 5. Sk., 4. Sk., 3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● AĞAÇLI Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● NİSBETİYE Mh., AYTAR Cd., MALAZGİRT Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● YENİKÖY Mh., ABİDE Sk., BURHAN Sk., ESENTEPE Sk., FADIL Sk., KORKUT Sk., NAR ÇİÇEĞİ Sk., İSTİNYE Mh., ALTIN DAMLA Sk., GÖKHAN Sk., HASRET Sk., İDEAL Sk., YILDIZ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● TARABYA Mh., BOSTAN Sk., KALAYCI NURİ Sk., KAYDIRAK Sk., KÖPRÜ. Sk., ŞALCIKIR Cd., TARABYA BAYIRI Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● YEŞİLKENT Mh., G-651 Sk., G-652 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 EYLÜL 2017 ÇARŞAMBA

● MEVLANA Mh., SEFA Cd., 910. Sk., 911. Sk., 911/1. Sk., 904. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., ADNAN KAHVECİ Bul., BEYAZ LALE Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● KARTALTEPE Mh., AHMET YOLAÇ Sk., ÇAĞLAYAN Sk., İNCİRLİ Cd., KORMAÇ Sk., MURADIM Sk., ÖMÜR Sk., SERİ EVLER Sk., UMUT Sk., ÜLKÜ Sk., YENİ YOL Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● ATATÜRK Mh., ORHAN VELİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● GENÇOSMAN Mh., ÇİFTLİK Sk., HUN Sk., MEYVECİ Sk., ÜÇ ÇEŞMELER Sk., AKAN Sk., DAVUTPAŞA Cd., YEKTA Sk., DUMLUPINAR Sk., MERKEZ Mh., ÖZDENLER Sk., REFAH Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● ESENTEPE Mh., ATOM Sk., BÜYÜKDERE Cd., ECZA Sk., FEZA Sk., HARMAN 1 Sk., KARDEŞLER Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● ÖRNEKTEPE Mh., İMRAHOR Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● ÇAĞLAYAN Mh., ŞEN Sk., TAŞOCAĞI Cd., HÜRRİYET Mh., AĞAÇ Sk., ÇAMOLUK Sk., DEMET Sk., DEREBAĞ Sk., DEREBAŞI KÜMESİ Sk., DEREBAŞI Sk., GÖLBAŞI Sk., KAVAK KÜMESİ Sk., KAYA KÜMESİ Sk., KURŞUN Sk., SAĞLAM Sk., SALKIM Sk., SAVAŞ ÇIKMAZI Sk., SAVAŞ Sk., SAYGI Sk., SEVİM Sk., ŞİMŞİR Sk., TARÇIN Sk., TAŞOCAĞI KÜMESİ Sk., UYUM Sk., YUSUF Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● HÜRRİYET Mh., DR. CEMİL BENGÜ Cd., DÜLGER Sk., EĞİTİM Sk., ERTUĞRUL Sk., ESİN ÇIKMAZI Sk., ESİN Sk., FİDAN Sk., FISTIK Sk., FULYA Sk., FUNDA Sk., IHLAMUR Sk., İPEK Sk., KAVAK KÜMESİ Sk., KURŞUN Sk., MAVİŞ Sk., MAZİ Sk., REÇİNE ÇIKMAZI Sk., SAĞLAM Sk., SİBEL Sk., ŞİMŞİR Sk., TARÇIN Sk., TAŞOCAĞI Cd., TAŞOCAĞI KÜMESİ Sk., ZEMBİL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 17:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● CUMHURİYET Mh., 715. Sk., 714. Sk., 711. Sk., AŞIK VEYSEL Cd., DOKTOR Sk., HATBOYU Cd., IHLAMUR Sk., KAYNAK Sk., KESTANE Sk., 2.LALE Sk., LİMON Sk., OKTAR Sk., ORKİDE Sk., SALKIM SÖĞÜT Sk., SEREN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● GÜNEŞLİ Mh., 10/1. Sk., 11. Sk., 11/1. Sk., 12/1. Sk., 13. Sk., 13/1. Sk., 14. Sk., EVREN Cd., FEVZİ ÇAKMAK Cd., İLERİ Sk., YAYLA Sk., EVREN Mh., ULUBATLI Sk., SÖĞÜTLÜ Sk., MEŞE Sk., LEVENT Sk., KAYIN Sk., KARAAĞAÇ Sk., KAPTAN Sk., IHLAMUR Sk., HASAN Sk., GÖKHAN Sk., FATİH Sk., DENİZ Sk., CAN Sk., CANAN Sk., AKŞEMSETTİN Sk., AKDENİZ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● YAKUPLU Mh., SANCAKTAR Cd., KANUNİ Cd., GAZİEMİR Cd., 55. Sk., 57. Sk., 194. Sk., 192. Sk., YAKUPLU Cd., 176. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● ALKENT 2000 Mh., YEDİTEPE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● BARBAROS Mh., 19/2. Sk., HOCA AHMET YESEVİ Cd., 17. Sk., 1. Sk., 21. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● BARBAROS Mh., 17. Sk., 16. Sk., 19. Sk., 20. Sk., 18. Sk., 8/5. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 15:30-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● BELGRAT Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● YENİGÜN Mh., 10/3. Sk., 10. Sk., 8. Sk., 8/1. Sk., 6/1. Sk., 6/2. Sk., 10/4. Sk., 10/5. Sk., 10/2. Sk., 9. Sk., 8/2. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● MASLAK Mh., BÜYÜKDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● MASLAK Mh., BÜYÜKDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● AKPINAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● KONAKLAR Mh., ORG. İZZETTİN AKSALUR Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● ESENTEPE Mh., BARBAROS BULVARI Bul., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● YEŞİLKENT Mh., G-570 Sk., G-163 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● KONAKLAR Mh., ORG. İZZETTİN AKSALUR Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

● ORHAN GAZİ Mh., 1658. Sk., 1659. Sk., 1646. Sk., 1654. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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