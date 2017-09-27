İstanbul'da elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ), İstanbul'da yapılacak olan planlı elektrik kesintisi listesini yayınladı. BEDAŞ tarafından paylaşılan listeye göre, 27 Eylül Çarşamba günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak. Peki İstanbul'da elektrikler kaçta gelecek? İşte BEDAŞ tarafından yayınlanan planlı elektrik kesinti listesi...

İSTANBUL' DA ELEKTRİK KAÇTA GELECEK? 27 EYLÜL

- YEŞİLKENT Mh., G-627 Sk., G-628 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ÇELTİK Mh., ÇERKEZKÖY Cd.DESİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KARADOLAP Mh., DİREK Sk., DOLGUN Sk., KONFOR Sk., YAREN ÇIKMAZI Sk., GAZİOSMANPAŞA Cd., FUAR Sk., AYŞEGÜL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-20:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ZEKERİYAKÖY Mh., GÜRGEN SU EVLERİ KÃ¼m., UYUM SİTESİ KÃ¼m., YENİ UYUM SİTESİ KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- İSTİNYE Mh., BOĞAZİÇİ Cd., BOSTAN KORU ÜSTÜ Sk., ÇAMLIK ÇIKMAZI Sk., ÇİMEN ÇIKMAZI Sk., HAMAM ÜSTÜ Sk., KORU Cd., MENZİL ÇIKMAZI Sk., METANET ÇIKMAZI Sk., NADİDE ÇIKMAZI Sk., ŞEHİT CAVİT UÇAN Sk., YEŞİLCE ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MASLAK Mh., AOS 19. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BÜYÜKDERE Mh., AZATLI Sk., BOSTAN Sk., BÜYÜKTEPE Sk., CAMİİ Sk., CANFES Sk., ÇAYIRBAŞI Cd., EKSERCİ Sk., MEKTEP Sk., MÜHENDİS ŞEVKET Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ŞİRİNEVLER Mh., BENTLER Sk., CENGİZ TOPEL Cd., ÇAVUŞPAŞA Cd., ÇEŞME Sk., SARNIÇ Sk., ÇAĞLAYAN Sk., SİYAVUŞPAŞA Mh., SÜMBÜL 1 Sk., MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., PINAR Sk., ÇAVDAR Sk., KRİZANTEM Sk., KARANFİL Sk., IRMAK Sk., YAPRAK Sk., YAPRAK ÇIKMAZI Sk., CEVİZLİK Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÜZELYURT Mh., FATİH Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ŞENLİKKÖY Mh., DENİZ Sk., GERMEYAN Sk., KIRSERDAR Sk., MAHİRLER Sk., MEHMET GERGELİ Sk., ORMAN Sk., ÜLKEM Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BAHÇEKÖY MERKEZ Mh., ADNAN MENDERES Cd., MANOLYA Sk., SERHATLER Sk., VALİDE SULTAN Cd., BAHÇEKÖY YENİ Mh., AKÇAKOCA Cd., SELVİ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÜMÜŞPINAR Mh., RAZGIRAT Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ÇİFTLİKKÖY Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- CANKURTARAN Mh., KUTLUGÜN Sk., DALBASTI Sk., UTANGAÇ Sk., ŞEHİT HASAN KUYU Sk., SEYİT HASAN Sk., TEVKİFHANE Sk., ADLİYE Sk., AKBIYIK Cd., SULTAN AHMET Mh., TORUN Sk., KÜÇÜKAYASOFYA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- CELALİYE Mh., BEYLERBEYİ Cd., GÜLKAYNAK Sk., GÜNGÖREN Cd., GÜVERCİNLİK Cd., KARAKARTAL Sk., KUDANLI Sk., PRİŞTİNELİLER Cd., SEZEN AKSU Sk., DÜDEN 1 Sk., GENÇER Sk., FENER 1 Sk., GÜLİSTAN 3 Sk., OĞUZBEYSİ Cd., ULUS 1 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TEVFİKBEY Mh., TAHSİN TEKOĞLU Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ŞENLİKKÖY Mh., ADAKALE Sk., BUDAK Sk., ECELER Sk., KONAKLI Sk., MAHİRLER Sk., OTLUKBELİ Sk., ÜLKEM Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KANARYA Mh., 1.BILDIRCIN Sk., 2.KIRLANGIÇ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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