İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya, 27 Ocak 2014'te İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce 3 milyon 600 bin, 17 Haziran 2014'te ise birliğin alt birimi olan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu'nca 3 milyon 800 bin lira yatırıldığı belirlendi.

AA'nın aktardığına göre, soruşturma kapsamında, birlik ve grup hesapları üzerinden Bank Asya'ya, 7 milyon 400 bin liranın 2 seferde aktarılmasıyla ilgili, aralarında birliğin eski yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden 7'si yakalandı.

Gözaltına alınanların, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, başkan yardımcıları S.Ç. ve K.T. ile birlik çalışanları İ.S.Ş, A.A, Y.D, M.M.A. olduğu öğrenildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 1 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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