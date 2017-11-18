İstanbul'da FETÖ operasyonu yapıldı!

İstanbul'da gece saatlerinde birçok adrese FETÖ operasyonu düzenlendi. İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

fetö

operasyon