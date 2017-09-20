İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 1190 Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 00.30 sıralarında şüpheli davranışlar sergileyen iki kişiye polis 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheliler 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler kaçışları sırasında ateş açarak 1 polis memurunu yaraladı. Polis memurunun yaralanması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı polis memuru olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından

Gaziosmanpaşa Taksim İlk Yardım ve Eğitim Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLER NEFES KESEN KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

Polis memurunu yaralayarak olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Şüphelilerin kaçtıkları otomobile ait plakanın belirlenmesi üzerine çevrede ekipler araç üzerinde çalışma başlattı. Eski Edirne Asfaltı üzerinde şüpheli otomobilin seyir halinde olduğunu gören ekipler aracı kovalamaya başladı. Aracın yakalanması amacıyla bölgeye 'Akrep' adı verilen zırhlı araçlar sevk edildi. Çok sayıda resmi ve zırhlı ekibin destek verdiği kovalamaca yaklaşık 30 dakika sürdü. Kovalamaca sonrasında şüphelilerin kullandığı otomobil kaza yaptı. Aracı bırakarak yaya bir şekilde kaçmaya çalışan 2 şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden birinin cezaevi firarisi olduğu, diğer şüphelinin ise 23 suç kaydı olduğu öğrenildi.

POLİSİN OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Saldırının gerçekleştiği Gaziosmanpaşa, Barbaros Hayrettin Paşa Sokak üzerinde ise olay yeri çalışması yapıldı. Sokağı trafiğe kapatan ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.