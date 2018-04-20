Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayınladı. Günlerdir bugün için yapılan uyarılar sonrasında ülkemiz genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış başladı. Tüm yurtta etkisini gösteren yağışlar, beraberinde kuvvetli rüzgar da getirdi.
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarılarında ise kuzey, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının 6-13 derece arasında azalacağı belirtildi. Öte yandan Kütahya, Afyon, G. Antep, Adıyaman, Kilis, Batman ve Diyarbakır çevrelerinin ve Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Iğdır, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. İşte 20 Nisan güncel hava durumu tahmin raporu...
İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlik tahmin raporunda İstanbul'da 15:00'e kadar yağış olacağı belirtildi. İstanbul'da saat 15:00'ten sonra yağışlar kesilecek ve parçalı bulutlu bir hava olacak.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 13 derece) azalacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile güneydoğu kesimlerde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Iğdır, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU - 20 NİSAN 2018
Marmara Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale kıyıları hariç bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Ege Bölgesi
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli (40-60 km/sa) yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, orta ve doğu kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye ile HatayIn kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu ilçeleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
OSMANİYE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AKSARAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARABÜK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, samsun çevreleri ile Öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORDU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Ağrı ve Iğdır çevreleri ile gece saatlerinde Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yüksekleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MUŞ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TUNCELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Kuzey ilçelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, G. Antep, Adıyaman, Batman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KİLİS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
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