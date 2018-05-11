İstanbul Beyoğlu’nda yakın adamı Efraim Yücel ile birlikte gözaltına alınan Fırat Delibaş’ın 29 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Doğu illerinden getirdiği çocuklara zorla hırsızlık yaptırdığı, Beyoğlu esnafını haraca bağladığı öne sürülen Delibaş, 10 gün önce yakalanmıştı.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Delibaş ve Yücel’in sorgusu, emniyet müdürlüğünde sürüyor. “Kapkaççılar kralı” olarak da anılan Delibaş’ın karıştığı suçlar şöyle: “Uyuşturucu madde bulundurma, kullanma, temin etme, kamu görevlisine rüşvet, ruhsatsız silah bulundurma, silahla yaralama, cinayet, sahtecilik, çek kırdırma, tehdit, tarihi eser kaçakçılığı, yağma teşebbüsü, sigara kaçakçılığı, kumar oynatmak için yer ve mekân temin etmek.”

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